地鐵乞人憎行為｜兩女不停咁做乘客火滾　過來人認同：想打佢一身

搭捷（台灣地鐵）運省錢又快速，是不少人上班上課會優先選擇的大眾交通運輸，但是搭車禮儀也應該要注意。



一名女網友就在PTT發文抱怨，日前搭車時遇到兩個綁馬尾的女生，只要她們一轉頭，原PO就會被對方的頭髮「甩巴掌」，讓她超火大，貼文引起不少人的認同。

狂被馬尾「呼巴掌」超無奈 網民話呢啲行為更乞人憎（點圖放大閱讀）：

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原PO在PTT以「大眾運輸NG行為」為題發文，她說自己搭捷運很討厭遇到擋在車門口的人，以及沒有先下後上的人，還有聽音樂不戴耳機，直接把音樂放出來的人，沒想到最近又多了一項「綁馬尾一直轉頭的人」。

原PO說日前搭車時，在她前方站了兩個綁馬尾的女生，不知道什麼原因一直在轉頭，站在後方的她就不斷地被頭髮給「甩巴掌」。

她雖然知道對方不是故意的，但被甩到臉時除了嚇一跳，還會有點微微地不爽，「偏偏搭車的時候是擁擠的尖峰時段，遇到這些行為煩躁感真的直直升啊」。

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不少和原PO有相同經驗的人也點頭認同，「在很擠的時候撥頭髮，超氣！都甩我臉上了」、「馬尾甩巴掌，真的是無限被激怒」、「被馬尾打到頗痛」、「被馬尾甩到真的很討厭」、「被馬尾甩到真的一秒爆怒，真想扯她馬尾往後拽爆打一頓，想而已，還是有忍住怒氣」、「馬尾那超懂！我自己就是因為很常被甩，所以才提醒自己不要這樣」。

還有其他網友也點名各種搭捷運最討厭的行為，「後背包、側背大包包硬要背著擠進來，一直撞人的人」、「後背那個，我真的沒辦法，後來會刻意和後背的撞來撞去，自私鬼！背包在後面撞人，前頭自己低頭狂玩手機」、「戴著耳機然後跟著大聲唱歌的年輕人」、「聲音放出來&包包背後面的白目仔」。

「下雨天上車不收傘，濕答答的傘超討厭」、「坐著腳伸很長跟翹二郎腿的人，把站位的人當空氣？」、「『整支鋼管都是我的』直接整個人靠上去那種人，擋門的也很討厭」、「一直咳嗽、手機開擴音、講電話」、「小孩哭鬧、把扶手當運動器材」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】