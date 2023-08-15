的士變外賣車？車尾箱放滿大量飯盒飲品　網民憂：天氣熱焗到變壞

的士只能載客，不能充當貨車。有的士司機近日於灣仔被人拍到疑利用的士送外賣，車尾箱放滿外賣飯盒及飲品，引來網民熱議，有人擔心「實倒瀉晒」、「咁熱天氣焗到變壞隨時食物中毒」。

根據第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士不得運載個人手提行李以外的貨物，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款，即2,000元。



有的士司機近日於灣仔被人拍到疑利用的士送外賣，車尾箱放滿外賣飯盒及飲品。（facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

有網民於facebook群組「馬路的事討論區」發文分享照片，指出「餐車呀！」。從照片可見到一輛停泊在灣仔街頭的的士打開車尾箱，內裏整齊放滿大量外賣飯盒，每棟飯盒頂都放上多杯飲品。

照片引來熱議，網民擔心的士轉彎隨時打翻飯盒和飲品，而且車尾箱特別翳焗和有異味，「轉過彎就炒晒」、「咁樣擺送到去有幾多淨返可以食」、「凍飲變熱飲點計先」、「咁嘅天氣擺車尾，未送到上手，都臭晒啦」、「天然保溫箱，長期keep攝氏50至60度」、「食落會一陣廢氣味」。

根據第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士不得運載個人手提行李以外的貨物。（示意圖，非涉事的士／資料圖片）

有網民質疑該的士在送外賣，諷刺形容作「正宗快餐車」（原意為毒品車），又指出「倘若用的士做送外賣，對個的士牌係一種侮辱」、「講乜嘢客貨分家，反對白牌車，自己都其身不正」。

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士不得運載個人手提行李以外的貨物，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款，即2000元。