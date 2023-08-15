女兒獲私校取錄　港媽憂學費貴請假叩門　老闆1舉動助解經濟負擔

好老闆難求！有港媽於網上表示，日前老闆得知她為女兒小一入學問題頻撲，四處到學校叩門，竟主動提早幫她升職加薪，令她有足夠經濟能力讓女兒入讀已獲取錄資格的私校，不少網民羨慕港媽遇上「好老闆」。



有港媽於網上表示，日前老闆得知她為女兒小一入學問題頻撲，四處到學校叩門，竟主動提早幫她升職加薪，令她有足夠經濟能力讓女兒入讀已獲取錄資格的私校。（《再見媽媽又再見》劇照）

該港媽早前曾於facebook專頁「奴工處」投稿指出，有次向老闆臨時請假接女兒放學，老闆提出接放學後可帶女兒回公司讓大家照看，不用特意請假。隨後老闆問其女兒「佢後生啲定新嚟個trainee（實習生）後生啲？」，女兒答「老世你後生啲」，逗得老闆非常開心，請大家吃蛋糕。該港媽近日又再次投稿，分享後續與老闆發生的事。

港媽表示，早前小一統一派位結果公布，女兒不幸被派到最後志願，她只好請假四處叩門。回公司後，老闆可能見到她「冇晒心機」，於是召喚她進房傾談，「我心諗唔通老世詐型？」。沒料到老闆竟說，從下屬口中得知她女兒派位結果不是很好，但有私校取錄資格，安慰她道：「你女咁乖唔使擔心喎，係唔係擔心學費？」

老闆一句話幫港媽解決問題，「我一早打算年尾升你，不如咁我提早下個月升你，你就畀個女讀私校，唔使再周圍撲學校啦！」。（《再見媽媽又再見》劇照）

老闆讚賞港媽，「其實你好幫得手，又喺公司做咗咁耐」，下句突爆出讓人喜出望外的訊息，「我一早打算年尾升你，不如咁我提早下個月升你，你就畀個女讀私校，唔使再周圍撲學校啦！」。

港媽於是為女兒安排入讀私校，沒再請假帶同女兒四處面試。老闆信守承諾，她於翌月升了職，「而個（人工）增幅差唔多係學費咁多！」。港媽感激道：「估唔到個女咁深得老細歡心，連學費都搞掂埋！多謝老細！」

港媽感激道：「估唔到個女咁深得老細歡心，連學費都搞掂埋！多謝老細！」（《再見媽媽又再見》劇照）

網民留言大讚，「咁有心嘅老闆難求」、「樓主真係要好好幫公司幫老闆啊要！好老闆難得！」、「遇到好老世真係一件好人好事」、「其實都係四五萬一年，一個月加四五千，如果做到嘢嘅，的確係值得加」。

不過也有網民「陰謀論」地說，「似係都預咗升，人工都係預咗加咁多，順手搵多個『覺得老闆好好人』嘅原因，令到同事之後要報恩」、「升完有無得返屋企先（狂OT）？如果入到私校但無得見個女，我寧願繼續搵或者讀間無咁好，始終家庭教育都好重要」、「呢啲叫『人情債』個人認為可免則免，避免日後有手尾跟！」、「市道難請人，廢事你走佬啫，證明你做得嘢，講錢啫，講感情咩」。