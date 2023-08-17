乘客call的士不滿收正價要求折扣　被司機1句KO　網民：寸得好

為求拎着數可以去到幾盡？有的士司機近日在網上分享遇到西客，該客人本來用APP叫的士，到達目的地後，司機也表明根據咪標收取正價，但客人疑似不滿，更指以往也有折扣，結果司機以1句反擊，客人「搲折」不成更發脾氣大力關車門，不少網民即力讚司機反駁有理，「呢啲客真係唔X唔得」。



該客人本來用APP叫的士，到達目的地後，司機也表明根據咪標收取正價，但客人疑似不滿。（資料圖片）

該的士司機最近於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」撰文，表示最近遇到一位乘客叫的士，及後接載對方到達目的地，咪標顯示「$121.X」，於是向客人表示收取正價$121。詎料對方聽後即反問司機：「乜唔係有折㗎咩？」司機答道：「呢張係正價單嚟㗎喎。」

客人疑似感到不滿，堅決要求司機給予折扣，更稱「不嬲call開都有折」，司機反指有叫車紀錄做證，「使唔使教你睇返個call車紀錄」。客人「搲折」不成，反問：「冇折我做乜要call車呀？」司機聽後1句反駁：「唔係正價我做乜接你個call呢？」

客人「搲折」不成，表示：「冇折我做乜要call車呀？」司機聽後以1句反駁：「唔係正價我做乜接你個call呢？」（《降魔的》劇照）

司機又在帖文中稱，該客人下車時大力地關車門，令他「心有一點點涼！」。不少網民留言力讚司機反駁有理，「西客何其多」、「短途都要折，肉唔肉酸啲」、「叫佢賠埋整爛車門啲錢」、「寸得好呀，係都要俾人寸下先知錯」、「啲客係咪唔知揸的士有成本，唔使油錢同車租咩」。

（Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）