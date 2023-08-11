濫收車資？搭的士經西隧遭收$85附加費　司機乘客爭執齊揚言報警

三隧分流後，的士過海一律只收25元隧道費及25元回程費。惟近日網傳短片，有司機接載乘客經西隧過海後，咪錶顯示收取85元附加費。乘客見狀立即稱他於過海的士站上車，不應收取回程費，又指現時西隧的士收費並非60元，但司機一直堅持沒有問題，最後兩人更揚言到警署解決。



網上流傳短片，有的士司機於三隧分流之後，仍然收取85元的過海費用，引起乘客不滿，結果兩人在車上爭執。（網上短片截圖）

網上流傳的短片有兩段，均從的士後座拍攝。第一段短片開始時，的士正處於西隧往港島方向，乘客已經在質問司機，「係咪西隧過海呀我？呢架的士嚟㗎嘛？係咪呀？你做咩同我計85蚊？」，而司機就回應「60蚊過海」、「25蚊附加費」。

爭論期間，乘客又指自己於高鐵站的過海的士站上車，不應收取回程費，問司機「附加啲咩呀」、「你過海的士冇返轉頭嗰個位㗎嘛」、「你冇理由計85」，司機卻一直指「即係話本嚟呢，佢之前呢，喺紅隧呢，即係話20蚊過海，20蚊，再加多20蚊」，「東隧就25蚊再加多15蚊」。乘客一度質疑司機以為他是遊客，但司機表示沒有。

進入第二段短片，乘客與司機仍然在爭執之中，的士已經駛至東區走廊北角出口。乘客指「今日8月8號呀，過海收費已經改咗㗎啦」。乘客其後提出到警署解決，司機就指「係呀，去差館」。乘客指「我第一次遇到咁嘅人」，司機又指「我都係第一次」，令乘客憤而反擊「你仲講到好似我錯」，「我本來都諗住放過你呀，我畀咗兩次機會你呀」，但司機氣憤道「我唔使你放（過我）」。

上述兩條短片至此完結，未有交代兩人是否有前往警署或提及最後結果。有網民質疑司機「扮癲扮傻」、「呢個司機，糊塗就梗㗎啦！係唔係奸就唔肯定，今次呢個乘客完全冇問題喎」。另外有人指，即使的士不是由過海的士站上車，收費都只會是25元加25元，「點計都唔會85啦」，又認為即使的士司機仍以舊收費計算過海費用，亦只會是70元加15元，指出有明顯矛盾。

根據運輸署於2023年8月2日生效的「的士收費詳情」，市區的士行駛海底隧道、東區海底隧道及西區海底隧道均收費25元，回程費同樣為25元。如果乘客於過海的士站上車或最終目的地非位於海港的另一方，乘客則不需要支付回程費。