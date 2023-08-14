母坐的士狂咳被批不衛生　港女公審司機　司機爆另一版本風向逆轉

的士司機與乘客間不是爆發爭議，但誰是誰非就要看不同說法了，日前就有港女在網上發文大控訴，表示與80歲患病母親乘的士，母親遭司機不禮貌對待。她稱母親當日在車廂中不時咳嗽，但一直有佩戴口罩，卻遭到司機責備「不注意公眾衛生」，她遂決定在網上公審司機。可是帖文發出不久，司機本人就留言講述事件的另一版本，據他所言，當日之所言開聲提醒婆婆要注意衛生，是因為婆婆拉開口罩擤鼻涕，然後將紙巾丟到車廂地上。

事件引起網民熱議，有人覺得樓主只是一片孝心想「為母出頭」，但更多人支持司機，批評樓主隱瞞事實；亦有人認為司機與乘客各執己見難以評論，建議司機上傳車cam，「有片有真相再討論都未遲」。



該名女網民發帖公審的士司機，指責司機鬧她母親。（FB圖片）

該名女網民在Facebook群組發帖大吐苦水，更寫了的士司機照片及車牌號，形容對方是「人渣、無賴」。她表示日前與80歲、行動不便的母親從機場坐的士返回荃灣，當日母親戴上口罩坐在副駕駛位，由於身體欠佳，坐車時咳嗽不斷。而到埗後，司機「冇禮貌地鬧我媽媽，話佢不注意公眾衛生，少少包容也沒有」，鬧到樓主的母親要道歉，甚至在找錢時將錢掉到地上。

樓主認為母親並非故意，只是身體不好，於是發帖反問「身體不好就不可以乘的士嗎？」，之後更將事件上升至「香港形象」，認為機場坐的士大部分是遊客，司機的行為會影響香港形象，直言「簡直完全不能接受」。

事主認為司機的行為會影響香港形象，直言「簡直完全不能接受」。（《降魔的》劇照）

帖文在網上引起極大迴響，其後連涉事司機本人都「上水」回應，但他所說就的版本與事主描述的不同。司機表示婆婆當日曾4次脫下口罩擤鼻涕，「仲將抹完啲紙巾拋落地，因老媽坐車頭，所以我很清楚」，於是到達後他才「問聲」，要她注重公共衛生，卻遭女乘客鬧他欺負老人家。司機又指應用袋裝好用完的紙巾，不過長者可能不懂處理，那身為女兒的事主理應懂得處理。

司機曬出「優秀的士司機嘉許獎狀」，證明自己服務態度沒有問題。（FB圖片）

司機為證「人品」，更曬出由運輸署暨的士服務質素委員會於2023年7月發出的「優秀的士司機嘉許獎狀」，證明自己服務態度沒有問題，又表示「影響香港形象唔係司機，係呢啲覺得畀錢搭車就『顧客永遠是對的』嘅無恥乘客」。他又指當日實收230元，不需找錢，斥責事主「老屈」，更要求對方將帖文刪去，「唔好再嚟，容忍有個限度，畀一日時間妳删除貼我相嘅post，否則公開妳屋苑和搞大件事，等大家都睇清楚妳呢種無賴」。

司機的回應令網民意見大逆轉，不少網民都留言力挺司機，又批評事主「講啲唔講啲，顛倒是非黑白」、「隨地丟用過嘅紙巾」、「老母播毒可以，司機講句就唔X得」。而事主則強調司機是「鬧人」，而且紙巾是「跌咗落地，並沒有隨地丟」，加上下車時已經撿起帶走。但網民普遍對事主的回應不接受，繼續鬧爆，「張沙紙起碼係一部分人格證明，你又有乜嘢人格證明？」、「你放人張相出嚟公審有X用咩，亦唔見得你有幾好人囉」、「明知自己阿媽身體唔好就唔好坐司機隔離啦…大佬你病要人哋包容。人哋咁樣畀你惹病咗工都無得開怨邊個」。