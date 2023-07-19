驚！夫妻凌晨報案：家裏全是飛蟲　警秒聽懂　急召救護車及時救命

幸好民警機警及時救命！內地雲南警方近日凌晨接獲市民報案，指其家裏出現無數飛蟲，數量太多抓之不盡。然而警員一聽秒懂該報案者的真正意思，立即召喚救護車到場，成功救回報案的夫妻性命。事件引來網民熱議，大讚：「民警也是厲害了！」



內地雲南警方近日凌晨接獲市民報案，指其家裏出現無數飛蟲，然而警員一聽秒懂該報案真正意思，立即召喚救護車到場及時救命。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發7月7日凌晨5時許，雲南省昆明警方接獲季姓男子報案，稱自己家中出現無數小飛蟲，崩潰求救。民警聽到情況已大概察覺內情，於是聯同救護人員到場，見到季男正不停「隔空抓蟲」，檢查後推測是「菌類中毒」，而季男留在睡房的妻子也有中毒症狀。

民警詢問得知，當天有親戚從給夫妻帶來「牛肝菌」，2人晚飯時炒了一盤吃，到半夜出現幻覺。折騰近半個小時，民警與急救人員把2人送上救護車，他們目前已無大礙。

民警詢問得知，當天有親戚從給夫妻帶來「牛肝菌」，2人晚飯時炒了一盤吃，到半夜出現幻覺。（影片截圖）

事件引來網民熱議，大讚民警機警，「我覺得這就是雲南的公安有經驗」、「民警也是厲害了」，又提醒食用野生菌要小心，「吃陌生的野生菌一定要慎重。萬一中毒了，應盡快送醫」。

「牛肝菌」分布雲南各地，部份品種含有毒性，誤食可能中毒。多數牛肝菌中毒患者只出現嘔吐、腹痛、腹瀉等胃腸道症狀，部份患者會出現幻覺和其他神經精神症狀，個別中毒者神經精神症狀可長達1個多月，嚴重者甚至會死亡。