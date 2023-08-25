港鐵出閘遇大媽想打尖　港男推開銀包加1句制止　網民讚：做得好

被打尖確實令人不快，有港男表示，日前在港鐵沙田站排隊出站時，1個大媽突然側身插入打尖。當大媽準備拍卡時，他即伸手推開對方錢包，並高聲斥責大媽插隊行為。不少網民大讚樓主「好波」，亦有人表示插隊事件近來多見，「都唔止出閘係咁，喺月台排隊上車卡都一樣，好鍾意喺側跟攝入嚟打尖」，並建議其他人也要學習樓主般主動開聲，「唔好畀啲人覺得打尖無所謂」。



有網民表示在港鐵沙田站險些被1個大媽打尖。（資料圖片）

該港男在Facebook沙田居民群組發帖分享經歷，表示日前在港鐵沙田站排隊出閘時，1位大媽突然從身側插入打尖，就在大媽想要拍卡出站時，他即時伸手推開她的錢包，並大聲責罵，「排隊啦X街！」。

樓主又指，身後所有人都見到大媽打尖，只要有人肯開聲，「等佢覺得你唔好恰」，他們一般不敢亂來。樓主續說，近來多了人插隊，發文問「點解啲中年叔父嬸嬸咁鍾意打尖」。

帖文引起網民熱議，不少人大讚樓主做得好，認為插隊的人之所以膽大行事，就是因為開聲責備的人不多，「多啲人肯出聲，啲人就唔敢咁猖狂」、「你做得非常好！但唔係全部中坑都係咁！如果計年齡我都係中坑！但我會毫不猶豫X啲打尖X街」、「齋睇文字都莫名其妙地覺得爽」。亦有人認為打尖行為不一定是特定年齡群所為，而插隊本就不對，故被插隊時理應開聲制止，「話知佢幾歲邊到咩嘢人，總之打尖我就肯定X佢！」、「中坑都有好人，但打尖就實唔係」。