鄰居疑裝CCTV對正門口　公屋戶感壓力　網民反應兩極力數優缺點

有人為求安心，會在家門安裝閉路電視，不過，此舉可能令鄰居有壓力！有公屋住戶在網上發文表示，發現對面屋疑似安裝了電子「貓眼」，當有人經過時就會啟動，「搞到次次開門同鎖門都好大壓力」。對此，網民意見兩極，有人認為對面屋安裝電子門鐘或攝像鏡頭，可以同時保障自己家中安全，但亦有人擔心此舉會影響隱私。



有公屋住戶發文稱懷疑對面屋安裝了電子「貓眼」，並為此感到壓力。（FB圖片）

事主在Facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖請教網民，「想問下呢個係咪cctv嚟？對面屋突然之間裝咗呢嚿嘢，仲剪爛埋自己塊布咁高調」。事主指早前回家開門時，突聽到「咇」一聲被嚇了一跳，四周觀察後才發現對面鄰居門口變化。事主稱現時出入，都發現該貓眼處「盞藍色鐘燈同紅光都着同咇一聲」，令他倍感壓力，「俾人監視咁，同埋返屋企嗰陣喺部𨋢都搵定鎖匙，唔敢去到屋企門口先搵逗留咁耐」。

從圖片可見，事主鄰居剪去鐵閘上布一部份，露出「貓眼」，而「貓眼」中隱約可見一小孔，但由於鐵閘所限，且拍攝時不見有亮着的訊號燈，未能肯定是否屬於電子監控。

有網民認為樓主多心，但亦有網民一眼認出那是電子防盜眼，甚至連牌子也知道，「呢個係防盜監察器，而家好多住戶都裝咗呢個」、「電子貓眼，有人經過會錄10秒」、「有啲cam有人郁就會『咇』一聲，我之前嗰個就係，不過可以校沒聲的」。

從圖片可見，事主的鄰居剪去鐵閘上布一部份，露出貓眼。（FB圖片）

帖文引起網民關注，對於鄰居安裝閉路電視一事，網民意見兩極，又力數其優缺點。支持者認為能保障安全，減少罪案發生，「假如你家門口發生不愉快事件，對面屋嘅錄影就會幫到你」、「好似上次邊條邨畀人爆鐵閘，好彩對面屋有錄影，有晒證據，叫保安上去，唔係就俾人入咗屋」、「賊仔見到對面屋裝咗監控都嚇走啦」。

而反對者就覺得有私隱外涉風險，「最驚佢錄到我入密碼，點知佢咩人」、「最不如意就係俾人知晒自己出入時間」、「不過如果大家住對面都唔想俾人監控」。有人就認為安裝電子防盜眼前應先與鄰居商議，減少磨擦。