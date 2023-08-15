校園槍擊｜6歲童槍傷老師　母親被捕　1原因老師向校方索$3億賠償

美國發生校園槍擊事件，槍手竟然是1名6歲男童。維吉尼亞州里奇內克小學今年1月，6歲男童突然在課堂上，從口袋中拔槍，射向老師胸口位置，導致她左手及胸腔中槍受傷，她與其他學生立即離開班房。而校內有職員聽到槍聲趕到，當時男主雙手交叉放在胸前，身旁有一把手槍，更向職員表示「我射死了她」，而男童承認手槍是前1晚從母親偷來。事件震驚整個校園，男童母親被控疏忽照顧兒童及未有妥善保管槍械等罪名，將會面臨起碼25年監禁刑罰。

而受傷女教師，指稱校方未有向她提及男童有暴力前科，屬嚴重疏忽，向校方索取4,000萬美金（逾3.1億港元）賠償。



25歲女教師艾比被射中左手及胸腔位置，須進行4次手術保命。（網上圖片

綜合外媒報道，事件發生於今年1月6日，維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）的里奇內克小學（Richneck Elementary School），事發前1名6歲男童疑與25歲女教師艾比（Abby Zwerner）爭執，其間男童突然從自己位上站起來，於外套口袋掏出1支9毫米手槍指向艾比，她即問男童「你用它來幹什麼？」，男童二話不說便向艾比胸口開槍，射中她的左手及胸腔位置。她中槍後由課室逃到教員室，而其他學生立即疏散，校方安置他們在體育館內，確保他們安全。

職員聽到槍聲趕來，進入教室後只見男童雙手交叉放在胸前，身旁放了涉事手槍。男童向職員表示「是我做的…我射死了她」，指他前一晚拿了母親的槍，「因為時間不夠，只來得及上一粒子彈」。職員隨即捉住男童雙手並報警，直至警方到場。

警方沒有對男童提出起訴，但就以疏忽照顧兒童及未有妥善保管槍械等罪起訴男童母親。（網上圖片）

艾比送院時傷勢嚴重，先後進行了4次手術，情況才穩定下來。她在今年4月入稟控告校方，原因是男童有暴力紀錄，但學校忽視危險性，未有告知她，認為校方嚴重疏忽，要求賠償4.000萬美元（逾3.1億港元）賠償。據指男童讀幼稚園時，曾向老師施襲，在老師身後用雙手緊勒對方頸項，令對方呼吸困難。

警方沒有對男童提出起訴，男童正接受精神治療。男童母親則因疏忽照顧兒童及未有妥善保管槍械，並且就購買手槍作假口供等罪被捕，將會面對超過25年監禁刑罰。