「借錢黨」新招？2女港鐵站求幫買車票到羅湖　見事主做1事即走

近來街上多見「借錢黨」行騙模式，惟近日有網民發文分享經歷大爆「借錢黨」疑似有新手法，由向途人借錢食飯，變成借錢買車票。事主指當時有2名操普通話女子先在港鐵站詢問有什麼車可以前往羅湖，然後又表示不夠港幣及人民幣購票，請求事主幫忙買車票，但當事主展示自己電子收款二維碼，請對方選擇用何種電子支付還車票錢後，對方即時不買票，轉身就走。



有網民分享「借錢黨」疑有新手法，稱遇上2名女子聲稱不夠現金買車票。（資料圖片，非當事人）

該網民在Facebook上水居民群組發帖分享經歷，稱日前在東涌港鐵站乘搭港鐵回家，有2名說普通話女子突然走近她。初時事主以為對方是「借錢食飯黨」，沒想到她們這次借錢的方式卻令事主直言「有創意我鍾意」。2名女子先問事主有什麼車可以去羅湖，當時事主表示可在站內買票，她們又表示不懂得使用自助售票機，請求事主教她們。

事主好奇對方打算怎麼借錢，遂答應幫忙。到了售票機前，2名女子即向事主表示不夠港幣及人民幣，並請求事主買車票給她們。事主發現2張單程車票要價121元，回應稱「你哋大陸好鍾意用微信同支付寶，想用邊樣付費？」，然後再向2人展示手機收款二維碼，問她們想用人民幣還是港幣進行電子支付。結果2人竟然車票也不買了，轉身就走，令事主發文感嘆「大陸來香港騙子真係多，又有新招」。

該2名女子表示不夠港幣及人民幣現金，而2張從東涌往羅湖的單程車票要價121元。（資料圖片，非當事人）

帖文引起網民關注，不少人都震驚「借錢黨」又有「新招」，有人就猜測那2名女子並非真的想坐車，而是想將車票「騙」到手後就到客務中心申請退款，「買完轉過頭攞去退錢」、「買完立即套現金」。亦有人建議事主下次可以帶「借錢黨」到客務中心，或直接找警察「幫」她們，「去客務中心幫佢」、「下次遇到就做好心幫佢叫一叫警察幫佢哋喇」。