借錢黨│大埔南亞漢中英語稱未食飯索small money　躁底港女咁拒絕

本港逐步復常後，街頭行乞同樣漸趨活躍，各區更出現「借錢黨」。1名居於大埔的港女日前因加班遲收工已極「躁底」，詎料遇到1名南亞裔中年漢，對方先用英文表示「你有否散錢？（Do you have small money ?）」，女子用英文回答沒有工作、沒有收入，但對方用中英雙語聲稱「少少錢，未食飯」。女子轉身就走，但中年漢繼續死纏，令她憤怒得惡言相向。

帖文引來不少網民討論，有大埔女街坊表示遇過類似事件，有1名操普通話的女子希望她「做吓好心買盒飯畀佢嗰女食，阿女已經幾日冇食嘢…（但）個女原來20幾歲嗰種」。



樓主將該名「借錢開飯」的南亞裔中年漢全身打格處理。（facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」上載1張區內街頭照片，己將該名南亞裔中年漢全身打格處理，再用文字表示對方目測年約50歲，表示有一晚因加班故遲放工，形容當時「已經躁底」。

當晚9時許，樓主途經大埔墟十字路口一間金舖對出，1名南亞人站在前面，並用英文表示「你有否散錢？（Do you have small money ?）)」。樓主回答「不好意思，我沒有工作，沒有任何收入（Sorry,I don't have job,don't have any income）」但對方繼續說「無錢開飯，施捨散錢（No money dinner, small money）」，然後再用廣東話表示「少少錢，未食飯」。

樓主勸喻街坊「千祈唔好心軟」，胡亂施捨。（《武狀元蘇乞兒》電影劇照）

樓主一聽到對方懂得廣東話，立即掉頭離開，但中年漢仍繼續死纏，就了1句「Hello」，樓主立即爆粗「哈你老母」，南亞人回應「哎呀！未食飯呀，少少錢呀！」樓主回頭怒目而視，由於對方「走得好快，影唔到樣」，勸喻街坊「千祈唔好心軟」，胡亂施捨。

網民紛紛討論帖文，當中有女街坊表示遇過類似事件，同樣都是放工回家，突然被1名操普通話的女子攔住，對方叫「做吓好心買盒飯畀佢嗰女食，佢嗰女已經幾日冇食嘢」，女街坊還以為對方的女兒很年幼，沒料到「佢指個女原來20幾歲嗰種，跟住我話冇錢，唔啋佢」。

（facebook群組「大埔 TAI PO」）