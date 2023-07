借錢黨│大埔南亞漢中英語稱未食飯索small money　躁底港女咁拒絕

本港逐步復常後,街頭行乞同樣漸趨活躍,各區更出現「借錢黨」。1名居於大埔的港女日前因加班遲收工已極「躁底」,詎料遇到1名南亞裔中年漢,對方先用英文表示「你有否散錢?(Do you have small money ?)」,女子用英文回答沒有工作、沒有收入,但對方用中英雙語聲稱「少少錢,未食飯」。女子轉身就走,但中年漢繼續死纏,令她憤怒得惡言相向。

帖文引來不少網民討論,有大埔女街坊表示遇過類似事件,有1名操普通話的女子希望她「做吓好心買盒飯畀佢嗰女食,阿女已經幾日冇食嘢…(但)個女原來20幾歲嗰種」。



樓主將該名「借錢開飯」的南亞裔中年漢全身打格處理。(facebook群組「大埔 TAI PO」圖片)

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」上載1張區內街頭照片,己將該名南亞裔中年漢全身打格處理,再用文字表示對方目測年約50歲,表示有一晚因加班故遲放工,形容當時「已經躁底」。

當晚9時許,樓主途經大埔墟十字路口一間金舖對出,1名南亞人站在前面,並用英文表示「你有否散錢?(Do you have small money ?))」。樓主回答「不好意思,我沒有工作,沒有任何收入(Sorry,I don't have job,don't have any income)」但對方繼續說「無錢開飯,施捨散錢(No money dinner, small money)」,然後再用廣東話表示「少少錢,未食飯」。

樓主勸喻街坊「千祈唔好心軟」,胡亂施捨。(《武狀元蘇乞兒》電影劇照)

樓主一聽到對方懂得廣東話,立即掉頭離開,但中年漢仍繼續死纏,就了1句「Hello」,樓主立即爆粗「哈你老母」,南亞人回應「哎呀!未食飯呀,少少錢呀!」樓主回頭怒目而視,由於對方「走得好快,影唔到樣」,勸喻街坊「千祈唔好心軟」,胡亂施捨。

網民紛紛討論帖文,當中有女街坊表示遇過類似事件,同樣都是放工回家,突然被1名操普通話的女子攔住,對方叫「做吓好心買盒飯畀佢嗰女食,佢嗰女已經幾日冇食嘢」,女街坊還以為對方的女兒很年幼,沒料到「佢指個女原來20幾歲嗰種,跟住我話冇錢,唔啋佢」。

