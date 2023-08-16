毛管戙！牆洞塞滿黑毛激似小狗屁股　男子輕碰散開　真身竟是…

路上遇到奇怪東西千萬不要隨便觸碰！網上瘋傳一段令人毛骨悚然影片，有外國男子拍下在路邊發現奇怪生物經過。從影片可見，路邊一幅牆上出現1個洞，被一大堆黑色毛茸茸東西填滿，驟眼看似是頭髮或是小狗屁股，這男子出於好奇，用樹枝輕輕觸碰試探，這堆黑毛竟然「瞬間分裂」，毛毛散開後終於露出真身，原來是1種別名叫「長腿爸爸（Daddy-Longlegs）」的長腳盲蛛，為抵抗掠食者而大量在牆洞聚集，因而生成這麼有趣的畫面。



阿方索（Alfonso）在網上發布影片，他被路邊牆洞上的黑色毛茸茸物體吸引，想要查探究竟。（影片截圖）

根據外媒報道，男子阿方索（Alfonso）在網上發布影片，他在看到路邊的牆有個洞口，但一片黑色毛茸茸，看上去激似一堆頭髮，或是黑色小狗屁股，令他好奇萬分。

對於這堆「不明物體」，阿方索沒有魯莽用手觸碰，他用隨手撿來的樹枝試探，輕輕1掃後，只見這堆黑毛開始迅速蠕動，向四方八面散開，此時便看清是大堆黑點連着長腳的生物。由於「黑毛」數量太多，一會才完全散開看到洞口，畫面令人毛骨悚然，影片隨即在網上瘋傳。

根據報道，這些「黑毛」是1種名叫「長腳盲蛛」生物，有別名「收割者（harvestmen）」或是「長腿爸爸（daddy-longlegs）」，分布於南極洲以外的全世界，沒有毒性，是卵生不吐絲。牠們的眼睛無法形成影像，是依靠第2對步足作為觸角來感應周遭環境，喜愛潮濕泥土，對聲音敏感。牠們的身體長度一般少於5毫米，但足距可達10厘米以上。

盲蛛多半為雜食動物，吃小型昆蟲、植物及真菌，部份種類則為食腐動物，以動物屍體或其他動物排泄物為食。牠們不排斥同類，喜在水源位置大量聚集，原因主要是抵抗掠食者，透過氣味分泌物來減少群體中個體遭到捕食機會。