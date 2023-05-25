可愛！紹興男清理抽油煙機管道　發現一窩寶寶　屬國家級保護動物

抽油煙機竟藏住一窩寶寶！內地有居民日前清抽油煙機時，竟掏出了一堆草和樹枝，還有4隻貓頭鷹幼鳥，即時報警求助。居民指近月每晚都聽到鳥叫聲，他以為是雀鳥飛過未有為意，可能他較少煮飯，成鳥便飛入管道生蛋。專家確認這是領角鴞幼鳥，屬國家二級保護動物，牠們仍未懂飛，要待長大一點再野放。當局上傳的餵食影片，4隻寶寶並排等餵肉，令一眾網民大呼「好可發」。



4隻領角鴞幼鳥縮在籠子一角，等待工作人員餵食。（微博影片截圖）

內媒報道，5月18日，紹興諸暨市趙家鎮的屠先生日前清理屋企抽油煙機時，由於管道堵塞嚴重，他徒手伸入管道拉出異物，發現一團團的草和樹枝，還有4隻「貓頭鷹」幼鳥。屠先生即時報警，諸暨市自然資源及規劃部門即上門接走幼鳥。

屠先生表示，他每天晚上8點半左右都會聽到屋企附近有鳥叫聲，持續1個月之久，以為只是附近有鳥類飛過，未有在意。他因為工作關係不常在家煮飯，結果抽油煙機變成了領角鴞築巢生蛋地方。

專家確認是領角鴞幼鳥，屬國家二級保護動物。（微博影片截圖）

經專家確認後，發現4隻是領角鴞雛鳥，屬國家二級保護動物，每隻幼鳥只有拳頭大，精神狀態不錯，但仍未能飛行。當局上傳餵飼領角鴞寶寶影片，工作人員每天都會餵食，4隻幼鳥藏在籠子角落縮在一起，工作人員用筷子逐條肉夾到牠們口中。

工作人員指領角鴞寶寶胃口很好，每天能吃1、2兩肉，會另外餵一些小魚小蝦，待牠們長大一點絨毛褪去，學會飛行後，就會將牠野放山林。

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領角鴞是夜行動物，屬貓頭鷹的一種，白天在樹上休息一動不動，主要以甲蟲、蚱蜢和其他昆蟲為食，亦會食蜥蝪、老鼠和小鳥。牠們的繁殖季節是每年2月至5月，多數在離地2至5米的天然洞、樹幹或枯死的樹幹上的啄木鳥洞中築巢，通常生3至4顆蛋，有時5顆蛋。

網民看完影片大呼「好萌啊」、「好可愛啊，吃多些」，笑言幼鳥們獲救後仍相當能吃，「排隊隊吃飯飯」、「弱小無助但能吃」。有人大讚屠先生處理手法合適，發現疑似受保護動物應報警，「還好及時報警，不然牢底又要坐穿了」、「報警了，屠先生認知水準很高，避免一場可能的無妄之災」。

（綜合）