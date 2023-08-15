網傳公屋可一次過3選1　原來第3派這屋邨　事主呻：都幾十年樓齡

公屋輪候動輒要等上近10年，當3派機會用盡，一般也只能接受。有網民就在連登討論區轉載照片，稱有人上載帖文指有「公屋3選1」機會，內文中更寫道「房子都是幾十年樓齡的，怎麽選得下手啊」。帖文引起網民不滿，紛紛表示「點解有得揀」、「點解可以有三個offer？」。而輪候公屋只能拒絕一次換一次，不可能同時出現3個選擇，因此有網民質疑樓主造假，留言反問「假PO？」。

原來照片來自公屋討論區的帖文，樓主將前後收到的3封「配房通知信」放在一起拍照，事實上從未說過有「3選1」的機會，只是因為首派是特殊單位，才在三派過後尚有1次機會，才會發文詢問網民意見應否再等下一派。



事主將前後收到的3封「配房通知信」放在一起拍照，卻被網民誤以為可以3選1。（「公屋討論區」圖片）

照片相信來自公屋討論區1則帖文，該名事主表示自己排了8年公屋，去年12月終於收到關於資格審查的信件通知，總算是見到希望。之後於今年4月收到首派柴灣華廈邨，那次是特殊單位，事主認為該單位地理位置良好，可惜太細，加上「開放式廚房，唔係好實用」，最終放棄。

由於首派單位是特殊單位，因此事主拒絕後仍有3次機會；其後第二派是觀塘順天邨單位，事主亦拒絕了，至近日收到三派信件，獲派彩雲一邨。不過，事主指「最近市區沒新樓，都是派的幾十年樓齡」，所幸單位近港鐵站，且是大單位，但他心中仍未能下決定，故發文詢問網民「博唔博最後一派好呢？」。

從上載的圖片可見，事主曾分別獲派柴灣、觀塘、牛池灣3處的公屋，而當中柴灣的屋邨需於5月2日辦理手續，明顯已經過了時間；另有照片的信件是去年發出，要求收信人於上年12月29日前往接見辦事處進行資格審查。

帖文引起網民熱議，有部分網民相當「葡萄」，不明白收信人為何拒絕，「華廈最靚，柴灣地鐵站隔離，唔明點解唔要」，亦有人建議事主接受三派，「已經算好好，恭喜晒」、「彩雲都算好，10分鐘行到去地鐵站」。