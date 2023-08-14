港男申公屋2派48年樓齡葵盛西邨　憂殘舊交通不便　網民有讚有彈

公屋輪候人士苦等多年，若連續兩次的獲派結果都不合心意，應否再博第三派？有港男於網上發文，自稱獲二派到葵涌葵盛西邨單位，翻查資料卻發現該公屋的樓齡已有48年，令他陷入兩難，求問網民：「要不要博第三派？」。

帖文引來網民熱議，有人大讚葵盛好住，環境清靜兼交通方便，批評樓主要求多多應買私樓而非輪候公屋，亦有網民認為樓主應博第三派，形容葵盛西殘舊且交通不便。



該港男於小紅書以「第二派，四十八年樓齡，要唔要博第三派？」為題發文，指自己輪候公屋獲二派到葵涌葵盛西邨第五座單位，惟他翻查資料後發現該公屋已有48年樓齡。（資料圖片）

有港男於小紅書以「第二派，四十八年樓齡，要唔要博第三派？」為題發文，指輪候公屋多時近日獲二派到葵涌葵盛西邨第五座單位，他翻查資料後發現該公屋已有48年樓齡，大呻太殘舊及交通不便，故此求問網民應否博第三派。

從樓主上載的房屋署信件可見，該單位月租2,281元，首期租金2,575元，租約由2023年8月14日生效。

從樓主上載的房屋署信件可見，該單位月租2,281元，首期租金2,575元，租約由2023年8月14日生效。（小紅書）

網民議論紛紛，有人大讚葵盛環境清靜兼交通方便，認為樓主不應嫌三嫌四，諸多要求不如買私樓，「葵盛好住呀，我而家有時候都會返去行下，空氣好，環境清靜，交通都方便」、「咁多要求咪去買私樓」、「葵盛出葵芳地鐵站好快，邨內老人多都好安靜，附近中學小學都好好」。

不過亦有大批網民認為樓主應博第三派，形容葵盛西殘舊且交通不便，「講真48年住多陣都變危樓，仲有鄰居都係一把年紀的老人」、「不過葵盛西交通好似唔算好方便」、「肯定博下，再差也不會差過葵盛西」、「恭喜你，派到歷史古蹟」。