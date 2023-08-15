香港夜市｜選址乃關鍵？網民盤點「香港好地方」　呢3個呼聲最高

自日前財政司司長陳茂波表示將聯同業界搞旺香港夜市，各界聲音不斷，由食物選擇到營運手法、再由名字到選址，通通是網民關注要點。有網民就在討論區發帖探討選址並提出建議，當中啟德、錦田及廟街呼聲最高。不少人都希望政府能善用空地，活化空間，真正帶出香港夜間魅力。



有網民認為香港夜市可以在啟德舉辦。（資料圖片）

有網民在連登討論區以「夜市去邊度開好？」為題發帖，建議政府選取啟德或中環作為夜市發展地方，並列出各自好處，「啟德多空地，可以搞活郵輪碼頭；中環夜晚反正無人，名店可推出宵夜套餐吸引遊客」。

不少人都認為啟德是不錯選擇，不但地方夠大，還可以眺望香港夜景，不過中環就並不受網民支持。有人建議改為錦田，並表示可以帶旺該區假日市集，「錦田其實好大，可以做好多嘢」、「本身個市集拆左未？未拆可以搞活市集」。

原本就是夜市的廟街是網民推薦地點之一。（資料圖片）

至於原本就是夜市的廟街同樣是網民推薦地點，「廟街咪得囉」、「最理想嘅地點應該就廟街嘅」、「本身就人流多交通又方便，大家都識」。

另外，有網民建議將已結業的新田購物城「注入新血」，善用該區土地變成夜市，「搞得好仲可以吸引過關人流」。還有人認為「夜市」不一定要集中一處，可以在各區發展，「其實夜市使鬼集中喺一噠地方咩，十八區每條屋邨開幾檔都夠做啦」、「冇錯，每個地鐵站旁邊開十檔八檔都夠做」。