小紅書女力數港鐵「4大潛規則」　違這1項網民公認最難頂：很惡心

【港鐵／香港旅遊】所謂入鄉隨俗，在香港乘搭港鐵也有獨特慣例。有女生於小紅書力數香港乘搭港鐵「4大潛規則」，包括「保持安靜」、「永不過坐」等，認為「雖然沒有對與錯，不過相信大家都想有舒適的車程，大家互相尊重，就一定有個HAPPY DAY」。帖文引來網民熱議，其中1項獲最多人共鳴，直指如果違反真的「非常惡心」；不過也有網民認為「香港的確比大陸秩序好」。



有女生於小紅書力數香港乘搭港鐵「4大潛規則」。（資料圖片）

該女生於小紅書以「香港坐地鐵 四大潛規則」為題，拍片講述在香港乘搭港鐵時要注意的4大事項，包括「保持安靜」、「永不過坐」、「不坐優先座」，以及「左走右站」。

1）保持安靜



樓主表示，乘坐港鐵時，幾乎每個人都戴耳機，而且不高聲談話，「尤其上下班時都在休息」。

2）永不過坐



樓主指出，港鐵東鐵線為5座位設計，香港、九龍區大部份則大多是6人座位設計，不會「超坐」。

3）不坐優先座



樓主說，在港鐵車廂內的「優先座（關愛座）」，會留給有需要人士，「大部份人站着也不坐」。

4）左走右站



樓主表示，在港鐵乘搭扶手電梯時，市民一般會站在電梯右邊，趕時間的人則靠左邊移動。

樓主強調，這4個港鐵「潛規則」沒有對與錯，「不過相信大家都想有舒適的車程，大家互相尊重，就一定有個HAPPY DAY！」。

樓主強調，這4個港鐵「潛規則」沒有對與錯。（小紅書）

帖文引來網民熱議，大部份人都對第1項「保持安靜」深有同感，認為如果違反規則，在車廂內大聲講話、製造噪音行為相當討厭，「好多人都不喜歡用耳機，手機開的大大聲，跟自己家一樣，非常惡心」。亦有網民認為以上4項都是正常規則。

另有內地網民分享兩地不同習慣引伸的問題，「發現走路的時候拐彎，香港是習慣往左邊拐，大陸習慣右邊拐，是左上右下，大陸左下右上，如果我走路總往右邊走，總會碰到人，我不知道是不是這樣，只是我在香港逛了一天街，自我感受」、「在月台等車時要排兩邊，讓出中間位置給車上乘客先下車，再上車，進入車廂後不要見到空位就左穿右插衝過去搶位，還霸佔其他座位後大聲叫家人小朋友過來坐，這是非常失禮的」、「發覺香港的確比大陸秩序好」。