願當10年小三等坐正　幼教女老師與人夫親熱逾180次　遭正宮提告

不少小三希望情人終有一日會離婚，和自己修成正果。台中1名幼教女老師也不例外，與人夫發展婚外情長達10年，並用字條等記號通知幽會時間，共發生180多次性關係，幼教老師甚至表明期待人夫辦理離婚後，她便可「坐正」，惟紙包不住火，正宮發現事件提告，小三最終賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）。



小三表明期待人夫辦理離婚，自己則可以「坐正」。（Getty Images）

根據判決書，正宮供稱和丈夫結婚超過40年，擔任保險業務員及幼教老師的小三明知丈夫已經結婚，但由2010年起多次相約丈夫前往賓館、雙方住處等地方發生性行為，甚至提到願意「做小的」、「不要名份沒關係」。直到2021年4月21日，正宮意外發現丈夫出軌一事，隨即以小三所寫的6封書信作為證據，向小三索償精神撫慰金30萬新台幣（約7.66萬港元）。

人夫則表示，自己由2011年起開始與小三發生關係，被太太發現後才斷絕來往，由於他每周都會去果園看花草，故小三用膠袋包住字條，再以固定的瓶子放入花草作為記號，繼而一併放到男方的果園，藉此通知偷情，同時他承認和小三發生180多次關係。

小三最終捱告罪成。（Getty Images）

小三否認和人夫發生性行為，辯稱正宮無法證實她曾和人夫曾發生關係，人夫證詞亦是基於夫妻關係，所以配合正宮，兩夫妻到庭作證前有充足演練時間。

但法官檢查相關口供，以及小三所寫的書信內容，發現小三的確曾在書信中感謝人夫在10年間疼愛自己，期待他有一天換領新身份後能告知她已辦理離婚，她則願意做人夫的老婆，照顧男方一輩子。法院因而不信納小三的口供，判賠償15萬新台幣（約3.83萬港元），全案可以上訴。

（綜合）