網購逾萬元公路單車講價1折！被拒反斥：請尊重長者　賣家咁回覆

網上購物愈來愈盛行，雖然明碼實價，但部分人或會嘗試與賣家講價，以更便宜的價錢買得心頭好。最近有單車直銷商就在網上分享1張二手拍賣平台Carousell的買家雙方對話截圖，顯示有賣家日前收到1名自稱為長者的買家訊息，表示有意購買標價10,880元的公路單車，但起初只出價1000元，大舉殺價直接殺賣家一個措手不及。當被賣家拒絕後，買家又放話稱「請尊重長者」試圖施壓，離譜言行引來大批網民熱議。



1名自稱為長者的買家向店家發訊息，稱有意以1000元購買原本價值10,880元的公路單車，又強調稱「請尊重長者」。（facebook圖片）

店家「Coolrunbike」日前在facebook專頁上傳相關對話截圖，顯示店方正於Carousell出售「JAVA J AIR FUOCO全碳纖公路單車」，標價10,880元，但有1名自稱是「長者」的買家卻發私訊稱「1000元」，表示有意以1000元購買該單車。店家對於1折出價大為震驚，回覆反問「10,880講價講到1000？」，難以相信對方的開價。

其後買家表示「我是長者」，並提議說「一人讓一步吧」，稱願意支付2000元交易。店家聞言只能無奈回覆，「2000可以賣支前叉（單車避震裝置）畀你」，未料對方未有知難而退，再回覆稱「請尊重長者」。店家此時忍無可忍，直接反擊：「請尊重別人價錢。萬一蚊嘅車講到$1000？你覺得一部單車有20倍嘅利潤？」

店家無奈將對話截圖分享至社交平台，並在帖文表示，「對唔住，我尊重唔到呢位長者」。（Carousell圖片）

店家在帖文無奈表示，「對唔住，我尊重唔到呢位長者」，相關截圖很快引來大批網民關注。不少人怒斥買家言行有欠尊重，認為店家根本毋需浪費時間在對方身上，「長者就應該買輪椅啦」、「要別人尊重你先要尊重別人」、「2000叫一人讓一步，佢讓一小步，我讓一大步」、「1000蚊紙紮都未必買到」。

有網民則認為相關買家「明顯玩嘢」，也有可能是故意大幅度壓價的「集團式講價」，稱類似手法已在網購平台出現一段時間，「唔使勞氣，好明顯佢係玩嘢」、「收買佬嚟㗎，好多都係咁搵食，無本生利，最多咪俾人X老X」、「最近見過唔同產品都有類似講價手法，唔知係唔係『集團式講價』？」。