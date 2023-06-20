網購安全套無買包裝袋！外賣員1招助摭掩　網民指多餘：庸人自擾

購買安全套很丟臉嗎？日前台灣就有外賣員分享趣事，有次接獲客人訂單，對方購買了安全套和豆腐，並註明「請用袋子密封裝好」，可惜對方因為沒有付費購買袋子，所以無法額外提供，只好貼心地為對方拿豆腐摭擋安全套。不過看似貼心的舉動卻惹來網民反感，認為使用安全套是正確觀念，不明為何要替客人覺得尷尬；亦有留言認為礙於私隱和種種原因，的確應該購買袋子，更笑言「直接放在最上面，還會貼上幾號幾樓X先生」。



台灣有外賣員接獲客人訂單，對方購買了安全套和豆腐，並註明「請用袋子密封裝好」，可惜對方沒有購買袋子故無法額外提供，只好拿豆腐摭擋安全套，舉動卻在網上惹來爭議。（FB「外送員的奇聞怪事」圖片）

該外賣員在Facebook「外送員的奇聞怪事」群組發帖，直稱客人「郎客呀」，指他自知社區大廳很多人出入，不過因為對方沒買袋子，所以無法幫對方密封裝好。

從外賣員提供的購買訊息和圖片顯示，該顧客購買了1盒安全套和2盒黃金豆腐，卻因沒有付費買膠裝袋，儘管在備註列明「請用袋子密封裝好」，「放在門口」等，還是無法額外提供，外賣員無奈之下只好設法將2盒黃金豆腐放於安全套之上，以掩蓋其明顯包裝，並祝對方「用餐愉快」。

對於外賣員主動為客人拿豆腐摭擋安全套，不少網民都覺得此舉多餘，「客人都沒問題，你自己腦補劇本要幫人擋好？庸人自擾」、「這年代教育還是有問題，保險套怎麼了」、「買保險套是很丟臉的事嗎？」、「至少懂得避孕，很好啊！」。

亦有人覺得為免尷尬和私隱等關係，還是應該購買袋子，「有些人真的以為全聯會提供紙袋，例如買衛生棉的時候」、「有錢買保險套，沒錢買袋子」、「假借買豆腐，順便買套套」；更有人笑言「要是我的話直接放在最上面，還會貼上幾號幾樓X先生」。

（FB「外送員的奇聞怪事」）