夜市經濟丨網民齊出招救市！晚間消費券、午夜場優惠　呢樣最緊要

疫情後本港經濟復甦未如理想，財政司司長陳茂波早前提出要在短期內「搞活搞旺」香港夜市，引起各界關注。有連登網民集思廣益，提出多項「救市奇招」，包括提倡政府派發夜間消費券，以增加市民「出夜街」意欲，亦有網民認為政府應先優化生活配套，如鼓勵娛樂場所延長營業時間，以及提供夜間乘車或泊車優惠，才能方便市民外出消費。



有連登網民集思廣益，提出多項「救市奇招」，包括提倡政府派發夜間消費券，以增加市民「出夜街」意欲，亦有網民認為政府應先優化生活配套，才能方便市民外出消費。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示將聯同業界搞旺香港夜市，引起社會不同界別討論。有連登網民就以市民角度集思廣益，提出不同的「救市奇招」，以推動本港經濟「復常」，其中有網民「拋磚引玉」，建議政府繼續以「派錢」方式刺激消費，但相關消費券可限制於晚上8時至翌晨6時期間使用，「咁啲舖頭夠膽開夜啲，又谷到啲人夜晚消費，雙贏」。

有人就擔心消費券最終未能刺激額外消費，認為成效不大，「唔使錢嘅人，或者唔夠錢嘅人，都只會係買日用品儲錢，咁同派錢冇分別」，反而提出政府應與商界合作，鼓勵娛樂場所延長營業時間，並提供娛樂及消費優惠如特價午夜場戲飛或「通宵K」折扣等，以增加市民「出夜街」的意欲，「舖頭早收所以餐廳又早收，啲人見餐廳早收更唔想出夜街」。

有網民指出，政府若要推動晚間消費，應先優化生活配套，如鼓勵娛樂場所延長營業時間，以及提供夜間乘車或泊車優惠。（資料圖片）

另有網民指出，港人於疫情期間已習慣「深閨」生活，變相令商戶、娛樂場所，甚至交通工具也提早結束營業，因此認為若要推動晚間消費，必須先改善乘車及泊車等配套問題，「夜晚10點開始，唔近地鐵站啲位想搵架的士過海都難，仲點玩？」、「下下一停低部車就俾人抄牌，叫呢班留港又有消費力嘅人點會想出街」、「起碼8點後唔好抄得咁密，而家8-10抄牌仲密過午市時段」、「又想人消費，又抄牌趕客，最慘又無場俾你停」。