碰瓷黨？婆婆持電話求助稱突然黑屏　港男1原因感可疑　終咁應對

樂於助人當然值得讚賞，但防人之心亦不能缺少。有港男近日發文，表示早上等巴士時，遇到1名婆婆走近並遞上電話，表示手機熒幕突然變黑，希望他能代為檢查。港男聞言感到奇怪，擔心對方為碰瓷黨，因此沒有觸碰電話，僅叫婆婆將電話帶到商店修理，並呼籲一眾街坊保持警覺。



港男稱周二早上等巴士時，1名婆婆突然走近並遞上手中電話，表示手機熒幕突然變黑，希望他能代為檢查。（fb「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該港男早前於facebook群組分享親身經歷，稱周二（15日）早上在筲箕灣康泰大樓附近等巴士時，1名婆婆突然走近並遞上手中電話，表示：「後生仔，我電話突然之間黑Mon（熒幕顯示黑畫面）睇唔到，可唔可以幫我check（檢查）下？」

港男聞言感到奇怪，認為正常情況下若電話故障，理應不會隨意在街頭向人求助，「因為我自己電話壞，都唔會周街咁樣問人幫我整，寧願去返電話舖度問」。他又擔心婆婆是碰瓷黨，因而不敢觸碰對方電話，於是他「直接叫佢去返電話舖度整」，婆婆其後離開。

港男認為婆婆行為有可疑，事後呼籲一眾街坊小心，「唔係話佢一定有古怪，不過純粹覺得有啲奇怪，所以都想提醒下大家小心啲」，又提醒街坊若遇同一情況要保持警覺，「自行決定掂唔掂佢哋部電話」。

港男認為婆婆行為有可疑，事後呼籲一眾街坊小心。（《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》劇照）

帖文引來街坊討論，有人直指騙徒手法層出不窮，令人漸漸不敢熱心助人，「早幾年已經聽講過喺神州有老人家扮唔識用電話，搵後生女幫忙，點知原來電話會發電，一掂就電暈個女仔」、「搵部廢機，昆人睇機，屈人整壞，開聲賠錢」、「有戒心係好，通關後咩人都有，不過阿婆可能電話真係hang咗機，真係唔識用電話，又打唔到畀人，幫到就幫」。

亦有網民認為，長者向年輕人求助不出奇，幫忙對方同時亦要自保，「我會幫佢，不過搵埋隔離舖一齊睇，碰瓷最多叫報警」、「引導佢行過少少，隔籬馬會有隻CCTV影到條街，留意鏡頭方向，唔好畀個身擋住拍攝，可以喺鏡頭影到過程嘅情況下試試幫佢，如果屈你整爛電話都有錄影幫忙解釋」、「盡量搵多個人幫手，如果真係俾電槍電暈咗，另一個人起碼知咩事，可以搵人幫手、報警」。