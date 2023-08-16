青衣疑現「催眠黨」？打手勢講1句話　港男稱被騙$6000　網民咁講

「借錢黨」、「請食飯黨」近月肆虐，最新還有「催眠黨」？有港女於網上發文表示，其父親在青衣城附近遇到1名操普通話的陌生男子，對方「打咗個手勢，講咗句嘢」，父親便「鬼迷心竅」般到提款機提取6,000元交給對方，「佢話嗰下好似俾個陌生男人催眠咁，話個男人當時講咩佢都信」；直至事發翌日，樓主的父親睡醒才驚覺自己被騙錢，樓主於帖文列出該男子4大特徵，並提醒青衣街坊小心。

帖文引來網民熱議，有人直呼恐怖，「可能係迷魂煙」、「多謝你的分享，無論日與夜，都要小心」；但也有大批網民質疑事件真偽，認為如果屬真事「畀着我就唔會去迷你老豆，我去迷銀行櫃位個姐姐，去迷找換店個姐姐，去迷金行賣金個姐姐」、「催眠術咁勁都淨係呃你六千蚊？」。



有港女於網上發文，指其父親在青衣城附近遇到1名操普通話陌生男子，對方「打咗個手勢，講咗句嘢」，父親便「鬼迷心竅」般到提款機提出6,000元給予對方，翌日才驚覺受騙。（資料圖片）

有港女於Facebook群組「青衣街坊吹水會」以「青衣懷疑有催眠騙徒入侵」為題發文講述父親被騙經歷。她指出，父親上周一（8月7日）晚上約10時，由青衣城往運動場期間遇到1名陌生男子，本來父親已走開，但對方向父親「打咗個手勢，講咗句嘢」，父親便突然「鬼迷心竅」般回頭與陌生男談講話。

樓主表示，其父親之後像被「催眠」，更到櫃員機前後取出6,000元給予陌生男，直至翌日睡醒才驚覺自己被騙，「個男人同我爸爸講話佢哋係澳門嚟，然後冇晒錢，我爸爸平時好醒目，絶對唔會俾人呃，但佢話嗰下好似俾個陌生男人催眠咁，話個男人當時講咩佢都信，仲唔覺得有問題，仲同佢一齊去櫃員機撳錢」。

樓主表示，其父親像被「催眠」，到櫃員機前後取出6,000元給予該陌生男子，直至翌日睡醒才驚覺自己被騙。（示意圖／gettyimages）

樓主續說，父親可能怕被家人指摘，所以現在才敢把事件告知她們，「我哋會同爸爸去警署報案。其實真係未必捉到人，嗰$6000應該都攞唔返」。樓主又列出該陌生男子4大特徵，包括「講普通話」、「大概30幾歲」、「170cm高左右」、「同行有個女人同1個11至13歲到嘅女仔」，提醒其他青衣街坊小心，「唔希望有下個街坊做受害者」。

樓主發文提醒其他青衣街坊小心。（facebook）

帖文引來網民、青衣街坊熱議，有人直呼「恐怖」，「可能係迷魂煙」、「睇下附近有冇CCTV影到」、「陌生人就唔應該理會佢」、「多謝你的分享，無論日與夜，都要小心」、「謝謝通知！陌生人求助真係要小心，而家好心未必有好報」。

不過也有大批網民認為騙徒手法太離奇誇張，質疑事件真偽，認為招數如此高招，將有更多途徑騙財，「畀着我就唔會去迷你老竇，我去迷銀行櫃位個姐姐，去迷找換店個姐姐，去迷金行賣金個姐姐」、「有邪術？」、「催眠術咁勁都淨係呃你六千蚊？」、「真定假有咁嘅技術」、「如果真係做咩唔報警，等呢啲人可以繩之於法唔好騙到其他人！」、「你老竇會唔會隱瞞實情？」。不過，有街坊欣賞樓主善意提醒，認為無論如何「大家都係小心為好」。