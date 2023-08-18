污糟姑仔唔著內衣擅自入房瞓床　浴室滿地體毛經血　台女崩潰訴苦

一家人同一屋簷下，注意自身衛生是基本要求。台灣一名女子婚前懷孕，與未婚夫及其家人同住，包括未婚夫已經結婚、但仍住娘家的姐妹，可是姑嫂關係因衛生習慣變得惡劣。台女指姑仔不但不穿內衣，還直接躺到她和未婚夫的床褥，而且浴室便用後地板滿地是體毛，甚至出現經血，令她大感崩潰。網民紛紛表示事有蹺蹊，懷疑「她只是在挑戰你的底線」，又勸她「請老公去溝通」。



樓主意外懷孕，需要入住夫家，但這卻是「惡夢的開始」。（Getty Images）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」交代經歷，指出交往期間就知道未婚夫的姐姐性格不太好相處，「很強勢，覺得自己總是家裏的老大，大家都得聽她的安排」。她說姑仔雖然已經結婚，但與丈夫同住在娘家，所以她堅持買樓後才結婚，不想和對方同住而產生衝突和磨擦。

本來樓主與未婚夫計劃婚前買完預售屋，同年辦婚禮，「但這時候就是意外該來的時候了，在婚禮前發現意外懷孕了」。由於老爺和奶奶不想樓主來來回回準備婚禮，所以希望她住進家中，一來上班比較近，二來兩老也能好好照顧她。樓主父母本身工作較忙，而她懷孕初期孕吐嚴重，需要休息安胎，所以在辦婚禮前就和老爺、奶奶、姑仔和其丈夫同住，但這卻是「惡夢的開始」。

樓主生完小朋友坐月期間，姑仔因夫家長輩過世而回去守靈，奶奶擔心喪事會影響到小朋友，所以向女兒提點數句，但對方「聽完心情不爽就把氣往我（樓主）身上撒」，一度當面大罵：「妳怕我影響的話，乾脆回娘家住！」樓主這時才知道對方「從來沒把我當成家人過」，形容「當時真的有夠難受，肯定是產後荷爾蒙作祟啦，絕對不是我玻璃心」。

樓主指，姑仔用完浴室後，地板滿地是體毛，甚至有經血。（Getty Images）

樓主結婚至今兩年，與姑仔的關係愈來愈尷尬，指對方控制慾強，所以希望樓主丈夫大多數事情也要找她商量，例如姑仔提出一家人去旅行，他們就一定得去，一旦遭到拒絕，例如無法抽時間配合，姑仔都可以和樓主丈夫冷戰半年。樓主續指，自從冷戰開始，家中大小事漸漸改由她做最後決定，最後變成樓主夫婦帶住老爺和奶奶出去玩，讓兩老多與孫兒相處。樓主直言做決定的過程沒有考慮姑仔，更稱如果對方「發作」，都會視對方為隱形人當沒看到。

雖然平日能盡量不溝通，但生活習慣才是最大問題，樓主大呻姑仔在家會不穿內衣，甚至會入房躺在她和丈夫的床，坦言「我是女生無所謂」，但丈夫始終男女有別，「這樣很難看」。樓主事後詢問丈夫，但丈夫居然完全沒有察覺。

人姑的生活習慣令樓主大感困擾。（Getty Images）

第二個問題就是浴室「常常搞得很髒都不清理」，樓主稱自己已經每兩至三日洗刷一次，但仍然很難保持廁所乾淨，直指姑仔和其丈夫使用廁所後，經常開門就見到「滿地板充滿各種毛，甚至有經血在地板遊蕩」。樓主坦言「其實還有很多問題，只是大多數事情不會直接影響我，所以我眼不見為淨。但這兩件事情真的讓我很在意，地板一堆毛看到就很煩」。

帖文引來不少網民討論，紛紛留言指事有蹺蹊，認為姑仔刻意刁難，「她只是在挑戰你的底線」，又勸她「請老公去溝通」、「拿到新房子鎖匙趕快搬走吧，我這裏也是有同款控制狂，一年見2、3次我都受不了」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）