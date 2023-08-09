大嫂不滿姑仔在家穿瑜珈褲　台女怒批大驚小怪　網民籲互相尊重

健身風氣盛行，不少女子喜歡穿瑜珈褲，台灣一名參加瑜珈課的女子在網上抱怨，指在家穿著淺色瑜珈褲時，竟引來大嫂不滿，斥責她「不要故意要穿給你哥看」。女子批評大嫂大驚小怪，直言「哥哥又不會愛看我（女子）的下面」，又稱「穿什麼顏色關她（大嫂）什麼事？」。帖文引來網民討論，不少網民認為雙方應理性溝通，「同一屋簷下，不是關不關事的問題了，互相尊重吧。」



一名參加瑜珈課的女子在網上抱怨，稱在家穿上淺色瑜珈褲竟引來大嫂不滿。（Getty Images）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」匿名表示，最近上瑜珈課，而且買了新款淺色瑜珈褲，由於貪方便「不用換來換去」，所以在家中也穿上瑜珈褲。沒料大嫂看到竟出聲要求「不要穿淺色的瑜珈褲晃來晃去」、「穿深色還好但不要穿淺色」、「不要故意要穿給你哥看」等。

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼

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樓主批評「大嫂疑心病很嚴重」，每次她經過時都留意到大嫂「偷瞄哥哥在看哪邊，哥哥都直視電視又沒有看我（樓主），是大嫂想太多了」。她又批評大嫂大驚小怪，直言「哥哥又不會愛看我的下面」、「只有第一次看到我穿新的顏色瑜珈褲，他有特別盯着看我的腿而已，一次就被大嫂看到，所以大嫂才會不爽，我大嫂是不是大驚小怪？」，更批評大嫂現在連穿什麼顏色的瑜珈褲都要管是太過份。

帖文引來大批網民留言，紛紛指出雙方應理性溝通，「同住屋簷下，不是關不關事的問題了，互相尊重吧」、「穿這種真的很難看，如果身材又不好真的會很反胃」、「如果在做運動穿就還好，沒事穿著到處跑，很少有看到美觀的」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）