伯伯食餐廳二手飯　港女向職員投訴兼公審：呃飯食　網民批冇愛心

若社會多點關懷，世界會更美好。有港女於網上發文公審一名伯伯在餐廳吃其他食客剩下的「二手飯」，由於聽到有人說伯伯已非第一次這樣做，她向職員反映卻不獲理會，只好致電餐廳客服盼職員多留意該伯伯，「希望日後呢位伯伯唔好又走去咁樣呃食」。帖文惹來網民狠批樓主多管閒事及沒愛心，「你做下好人買個餐畀佢囉，如果唔係，關你X事咩」、「仲以為叫人關心下個伯伯，唔知事實就話呃食，可能伯伯冇錢開飯呢！」。



有港女於網上發文公審一名伯伯在餐廳吃其他食客剩下的「二手飯」。（《孤獨的美食家》劇照）

該港女於facebook群組「大埔 TAI PO」發文，指她周二（15日）下午1時許在港鐵大圍站內的餐廳吃午餐，其間有名戴帽子的伯伯拿着一杯水坐在她同桌對面。港女指，伯伯不斷望向鄰桌良久，當鄰桌4名女食客離開後，伯伯快速地往鄰桌坐下，「用杯放在佢面前嗰份人哋食剩的餐上面，那份餐是食剩好多的」。

港女留意到餐廳職員前來執拾桌面雜物時，沒拿走伯伯面前的餐點，她便告知職員「那份是上一位顧客食剩的，不是阿伯的，叫佢收埋」，卻不獲理會。港女再向收銀職員反映，對方則說看不到過程，這時有另一名職員走過來表示伯伯持有單據，港女則指出該份餐點是另一女食客購買的，籲店員多加留意伯伯。

帖文惹來網民狠批樓主多管閒事及沒愛心，「你做下好人買個餐畀佢囉，如果唔係，關你X事咩」。（《福秀回來了》劇照）

港女表示，由於她聽到其他食客說「又係佢呀」，估計伯伯非第一次吃「二手飯」，最後她於店外致電餐廳顧客服務部，盼通知總公司留意事件，「希望日後呢位伯伯唔好又走去咁樣呃食」。港女直言：「其實那伯伯食人哋口水尾，佢唔怕有病毒感染嘅咩，最怕佢食完肚痛，又賴餐廳整唔乾淨，要求賠償就GG了，所以希望所有快餐店都要多加留意。」

帖文引來網民批評樓主沒愛心，指她沒了解清楚原因就認定伯伯「呃飯食」，「又一個圍爐失敗例子！」、「有頭髮邊個想做癩痢」、「食二手飯犯法呀？」、「咁你唔當場叫阿伯唔好食，我買份新嘅畀你，正義X！」、「仲以為你係關心佢，買個飯畀個伯伯，點知你用『呃飯食』嚟形容」、「阿姐都可能知佢有事，有惻隱之心想隻眼開隻眼閉，與其咁投訴佢又嫌佢污糟，倒不如請佢食個平餐等佢食得有尊嚴」。

樓主其後留言反擊網民，堅持伯伯「呃飯食」的想法，「冇錢食飯可以就咁呃飯食㗎咩？佢可以攞綜援㗎，再者佢衣着光鮮又有個靚電話唔似係冇錢開飯，只是希望阿伯不要因為食人口水尾而感染到細菌，都係關心下佢」。