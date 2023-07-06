伯伯拖大箱紙皮上巴士　港男公審污染車廂惹議：上面有口水鼻涕痰

香港不少貧困長者為生計都會拾紙皮變賣，有港男於網上發文公審，日前在上水見到一名伯伯拖着一大箱紙皮乘巴士，指出紙皮是伯伯從後巷拾走，上面沾有「口水鼻涕痰」，他不滿伯伯享用2元長者優惠乘巴士，卻污染巴士車廂，已向九巴投訴，帖文引來熱議。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士上的乘客可毋須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹。而物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上；及不得攜帶厭惡性物品。



有港男於網上發文公審，一名伯伯拖着一大箱骯髒紙皮乘巴士。（facebook群組「祥龍圍邨 & 清河邨」圖片）

該港男於facebook群組「祥龍圍邨 & 清河邨」發文公審紙皮伯伯，照片可見伯伯拖着一大箱紙皮乘搭來往上水（清河）至上水站的273B線巴士，並將紙皮放在下層輪椅位。港男指出，紙皮是伯伯從後巷拾走，不滿「紙皮在地面拖住行，黐滿細菌」、「其中一塊紙皮上面仲掛住一條鼻涕、一篤濃痰」。港男批評，「搭2蚊車仲要執埋垃圾一起乘車」，污染巴士車廂，阻礙其他乘客，他已向九巴投訴。

有網民批評司機未有盡責阻止，「今次司機真係有責任拒絕」、「咁都畀佢上車？」、「一定要投訴去九巴」、「跟巴士例是犯法，因為行李有限，只係巴士司機見到了老人家隻眼開隻眼閉」、「如果係我哋新巴師兄多數會要佢落車（包括我），佢唔聽就停車唔開，再響台通知公司同報警處理」。

不過也有網民認為，伯伯只是迫不得已，「長者的悲哀」、「老人家搵少少錢啫，使唔使影晒上網話人？將心比己，你都檢討下自己行為」、「你估佢想咩？窮呀大佬！如果佢有能力你話佢想唔想咁做？」、「公義唔係咁睇，點解個老人家要執紙皮，似乎仲要跨區！」、「阿伯好想執紙皮？估唔到咁多人無同理心！你隻鞋夠黐滿細菌啦！除咗先上車呀！」。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士上的乘客可無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹。而物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上；及不得攜帶厭惡性物品。