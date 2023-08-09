男友為一女優入成人展捧場　女友全程𥄫實：終於知道他是怎樣的人

睽違3年終於舉辦的TRE台北國際成人展於6日落幕，這次除了即將引退的三上悠亞赴台之外，還有深田詠美、新有菜等重量級女優現身，陣容可說十分豪華。一名女網民分享自己陪男友逛成人展的經過，讓她直呼「終於知道男友是怎樣的人」。



一名女網民在Dcard以「因為成人展看清男友」為題發文，原PO回憶，男友因為睽違多年的成人展即將舉辦而興奮不已，甚至當自己面分享美谷朱里的照片，大喊「果然還是美谷最正」。原PO此時越看越覺得美谷朱里和自己長得有點像，質問男友「是不是因為我長得跟她很像，你才喜歡我的？」想不到男友瞬間細數原PO優點，直呼「超體貼」、「怎能不讓我喜歡上妳」。

【圖輯】點圖放大看更多美谷朱里靚相👇👇👇

+ 11

連番甜言蜜語攻勢讓原PO卸下心防，此時男友冷不防提及朋友搶到票能和美谷朱里有親密接觸，但朋友當日因故無法出席因此轉讓，顧及和女優會有肢體互動，男友隨即問：「能不能去？」經過男友一番遊說後原PO終於點頭答應，加上門票多一張，最後演變成原PO陪男友逛成人展。

想不到入場當日原PO男友的朋友又突然可以到場，失望的他只能購買一般票入場，雖然男友錯失和美谷朱里親密接觸的機會，但入場前仍十分保護原PO，不忘提醒別走散：「這邊很多男生會亂撞，等等就緊跟著我。」

【圖輯】點圖放大看「台北國際成人展」有什麼女優現身👇👇👇

+ 32

原PO回憶，逛展過程中反而自己比男友還興奮，一路上不斷和男友分享女優的身材和長相。當逛到舞台區後，終於盼到美谷朱里上台和粉絲互動，原PO坦言被對方圈粉，大讚美谷朱里不僅性感，還十分親民、活潑可愛。

最後，原PO表示，早知道男友自願將門票讓給另一名喜歡美谷朱里的朋友，另外逛展過程男友不僅十分尊重自己、還非常保護自己，逛完成人展後2人還不斷聊著女優的話題，讓原PO直呼「終於知道男友是怎樣的人」。

【懶人包】台北成人展驚傳女優提供私人招待「2小時144萬台幣」主辦方回應（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

貼文曝光後，原以為是渣男抱怨文的網友紛紛回應，「心胸寬大，因為如果是我真的做不到」、「其實這跟追星沒兩樣，真的沒什麼」、「看了一堆陪男友去成人展的文章，害我也想去看了，但男友沒興趣」、「美谷真的超可愛的，我有被她選上台」。

延伸閱讀：

市場半隻就200了！好市多烤雞只賣189元還是國產肉 知情人揭背後真相

墾丁海鮮「4道菜1140元」貴嗎？網掀熱議 多人指：出去玩開心就好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】