港媽鬧爆婆婆「坐咗個位」兼恐嚇　乘客睇唔過眼斥公主病再釀罵戰

乘公共交通工具爭位問題時有發生，網上近日瘋傳一段影片，有巴士乘客公審一名港媽就座位問題與其他乘客爭執，指出事發時因多人上車，抱着小女兒的港媽被迫與大女兒分開坐，隨後大女兒身旁座位空了出來，港媽欲坐下時，有名婆婆不清楚情況就坐在大女兒身旁。港媽不滿於是「單打個婆婆」，瘋狂大罵，有中年女乘客忍不住斥責港媽「公主病」，演變成第二場口舌之爭，其間港媽以不屑的嘴臉反斥「呵，我點止公主病，我皇后病𠻹呀，你呢？太后病呀？」，影片引來網民批評。



網上近日瘋傳一段影片，有巴士乘客公審一名港媽就座位問題與其他乘客爭執。（網上影片截圖）

有網民於facebook群組「真.屯門友」轉發匿名帖文及影片，目擊事情經過的巴士乘客於原文指出，事發當日乘搭循環來回和田邨及屯門市中心的港鐵巴士K54線，他上車時車上已坐滿乘客，「架車本身爆晒」，事件主角港媽原本抱着小女兒坐在車廂右邊的關愛座，大女兒則沒找到座位，站在左方看管嬰兒車。

當巴士駛至兆康站時，許多乘客上落車，大女兒見有空位，遂坐到左邊關愛座，港媽見大女兒身旁有空位，就打算轉位與大女兒一起坐。發文者指，這時有名婆婆「唔知頭唔知路」坐了下去，「個媽咪就開始發癲，喺到單打個婆婆」。

婆婆後來問了句「你哋想坐埋一齊呀？」，港媽立即「瘋狂X阿婆」，又稱「頭先咪大大聲同我女講我一陣坐過去囉！」。婆婆則解釋「吓？我點知，我聽唔到」，港媽聞言即時爆粗大罵「咁X大聲你都聽唔到？」，又一度恐嚇婆婆「出屯門小心啲」。

從26秒的影片中可見到，抱着小女兒的港媽已與大女兒坐在同一邊的關愛座，她不斷露出不屑的表情及翻白眼，與另一名中年女乘客爭論。港媽指「你屋企人就你，你都可以野蠻啲㗎」，女乘客則斥責「你公主病就返屋企，你唔好喺度嚟發爛渣」。港媽乘勢反擊：「呵，我點止公主病，我皇后病𠻹呀，你呢？太后病呀？」

女乘客說，「嘩，發爛渣真係要死㗎真係呀，未見過咁惡死個人，真係」，港媽則繼續嘲諷「呵呵，見識下喇要」。女乘客遂續罵「咁就真係要見識下喇，野蠻到」，港媽再回罵「係呀，見識少呀嘛，井底之蛙呀嘛，明㗎」。

過了數秒，有名男乘客勸說2人「一人少句啦，好冇呀？」，之後沒再聽到雙方爭論，港媽只對小女兒說了句，「BB坐好」，影片就此完結。片主事後不禁批評涉事港媽，「有啲咁嘅老母真係羞家」，又直言匿名發帖是害怕被秋後算帳，「匿名係我驚驚呀，佢咁惡，我又住屯門，要小心啲」。

網民紛紛批評港媽有錯在先，做出最壞身教，「見到佢個樣，唔使開聲都覺得乞人憎」、「大女好無助，個老母咁樣樣」、「做阿媽做到咁，2個女將來有樣學樣」、「有咁嘅屯門街坊，真係不幸。婆婆本身都唔係有心坐錯位，咁都要鬧人，就算真係兩母女分開坐，咪落車先join返一齊囉！又唔係話分開咗坐就永遠都見唔到個女」。

有網民就表示，大眾應多體諒長者，「老人家真係唔會咁高意識㗎，佢哋老咗反應遲鈍啲，聽又唔清楚睇又唔清楚，周圍發生咩事有時真係你兜口兜面話佢哋知，佢哋先會知㗎」。另有聲稱目擊後續情況的網民說，「原來一早已經嘈，到屯門市中心落車再嘈過，一個車裏，一個車外」。