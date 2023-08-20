海鮮價？屋邨街坊旅行團標價$XXX　網民質疑唔清晰　區議員揭真相

雖然屋邨互助委員會已成絕響，部分地區組織仍會為居民舉辦聯誼活動或旅行團，不過有屯門街坊早前發現，有社區組織貼出傳單宣傳活動時，往往只會於價錢欄寫上「$XXX」，而非清晰顯示收費。街坊對該做法感不解，又質疑或出現「任佢開價」或「海鮮價」的情況。該區區議員留意到相關討論，現身留言交代真相，指不能列明價錢全因房委會的規定。



有屯門街坊早前發現，有社區組織貼出傳單宣傳活動時，往往只會於價錢欄寫上「$XXX」，而非清晰顯示收費。（fb「真.屯門友」圖片）

「點解嘅？係咪屯門區才是這樣？」該名屯門友於facebook發文，指近日留意到區內部分地區組織或團體為屋邨居民或其他街坊舉辦活動時，往往不會在傳單或宣傳物品上清晰列明價錢，而是以「$XXX」、「$XXXX」等顯示大約價位，令他大感疑惑，「問吓價錢啫，都係國家機密？」。

從樓主拍下的團體宣傳單張可見，有組織向會員出售「雙黃白蓮蓉月」月餅券，標明原價為404元，會員價「低至5.5折」，惟僅顯示為「$XXX」，未有清晰說明銀碼。

另有組織為屯門街坊舉辦高鐵內地「純玩6天遊」旅行團，列明為非牟利活動，無論成人或60歲以上人士的費用均顯示為「$XXXX」。不過有網民上載另一相片，顯示同一旅行團的詳細資料，並清楚列出成人及60歲以上人士收費分別為7290及7180元。

有組織為屯門街坊舉辦高鐵內地「純玩6天遊」旅行團，列明為非牟利活動，無論成人或60歲以上人士的費用均顯示為「$XXXX」。（fb「真.屯門友」圖片）

相片引來網民討論，不少人對單張上的價格顯示方式感不解，認為沒有明碼實價或對消費者不利，甚至質疑或出現「海鮮價」、「任佢開價」的情況，「有無咁神秘呀」、「咁先識玩，到時個定價任佢講，無明碼實價」。

針對相關情況，屯門區議會副主席、山景區議員黃丹晴現身留言解釋，指房屋署規定活動宣傳品「唔可以寫價錢」，不過相關規定只限制於屋邨內公眾地方張貼的宣傳品，「如果佢貼喺互委會告示版就冇所謂」。

有網民上載另一相片，顯示同一旅行團的詳細資料，並清楚列出成人及60歲以上人士收費分別為7290及7180元。（fb「真.屯門友」圖片）

根據房屋署資料，署方在屋邨公共地方設置展示區或展示點，讓各級議員及當區的居民團體或非政府機構申請，發放與居民有關的服務、活動和一般公眾關注的資訊。署方規定，宣傳品須屬資訊性、以提供福利、服務為原則及非牟利性質；以及不含有違法、不雅、誹謗、或影射的訊息，亦不可批評或指斥個別人士或團體，以免地區人士利用此平台作互相攻擊，引起地區爭拗，以達致一個和諧、安全及寧靜的環境。

至於香港房屋協會亦在網頁列明「在出租屋邨內展示宣傳品的安排」，規定宣傳品須為非牟利性質，以提供福利、服務和一般公眾關注的資訊及當區民生事務為原則。房協要求宣傳品內容須與當區非政府組織、當區區議會議員及立法會議員相關職能、工作及身份有關，亦不應含有違法、不雅、粗鄙和其他令人反感的言詞或不良及褻瀆的用語、誹謗、影射、批評或指斥個別人士、團體、群體的訊息、黑社會術語等。