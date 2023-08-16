公屋6旬婦長住內地治癌被沒收單位　報《東張》後大逆轉：安樂了

【公屋／中轉屋／濫用公屋】公屋居住問題常惹關注，一對年老夫婦同居於牛頭角彩德邨公屋單位，但妻子4年前往內地暫住期間確診症，因應手術及疫情嚴重，4年來一直沒有回港，單位由沒有「加名」的丈夫獨自居住。至近月夫妻被房屋署以「長期丟空，濫用公屋」為由要求遷出單位，職員更明言不可能安排到中轉屋居住，令夫妻2人相當徬徨，但她們向《東張西望》申訴後事情有突破進展，房屋署表示可幫助2人申請中轉屋，到獲得中轉屋才需要搬遷，令妻子感恩，「我哋而家可以安安樂樂喺呢度有個瓦遮頭」。

事件引來網民爭議，有人認同房屋署「特事特辦」，但也有大批網民質疑是「變相縱容緊濫用公屋」，「喺上面住4年即係有地方住，畀返間公屋有需要人士好合理」、「促請房署嚴正執法，勿浪費公屋資源」。



現年66歲的孔女士與女兒，於2010年獲配牛頭角彩德邨公屋單位，1年後孔女士與現年58歲、任職巴士司機的鄧先生結婚，鄧先生之後入住單位與孔女士同居，但未有加入公屋戶籍。（Google Maps）

《東張西望》日前報道，現年66歲的孔女士與女兒，於2010年獲配牛頭角彩德邨公屋單位，1年後孔女士與現年58歲、任職巴士司機的鄧先生結婚，鄧先生之後入住單位與孔女士同居，但未有加入公屋戶籍，「其實我（孔女士）自己都有疏忽，嗰時入來住了之後，我已經嗱嗱聲幫我老公加名，老公那時說遲啲先，所以係我嘅錯，一拖再拖，希望房屋署諒解我嘅錯啦，同埋我哋真係合法夫妻嚟嘅」。

孔女士與丈夫同居，但丈夫未有「加名」。（節目截圖）

2人同居本來相安無事，但孔女士4年前半退休回到內地暫住，其間確診癌症需做手術治療，加上疫情嚴峻，孔女士一直留在內地沒有回港，公屋單位由沒「加名」的丈夫獨自居住。

孔女士4年前半退休回到內地暫住，其間確診癌症需做手術治療，加上疫情嚴峻，孔女士一直留在內地沒有回港。（節目截圖）

至今年3月，孔女士終於回港，卻收到房屋署「遷出通知書」，要求她遷出單位交還公屋，理由是「長期丟空，濫用公屋」。孔女士即時想到房屋署除去女兒名字，再加上丈夫名字，卻不獲允許；她又想是否可轉到「中轉屋」，但職員當時明言「無可能中轉屋」，令她們相當徬徨，「是結婚的老公，不是同居，同居你趕我走我無嘢講，我們是合法夫妻，就算佢無名，不過佢喺呢度居住，應該唔係算犯法」。

不過2人向《東張西望》求助後有新轉機。《東張西望》起初聯絡房屋署，獲回覆就孔女士個案會緊密聯絡，盡力提供各種適切協助。本來孔女士被限令7月31日搬出，但近日房屋署再聯絡孔女士，指可以幫助她們申請「中轉屋」，待她們取得「中轉屋」後才需要搬遷，令孔女士感恩「我哋而家可以安安樂樂喺呢度有個瓦遮頭」。

孔女士表示：「我哋而家可以安安樂樂喺呢度有個瓦遮頭。」（節目截圖）

事件引來網民爭議，有網民認為房屋署「特事特辦」，讚揚「有人情味」，「就咁睇4年喺內地唔返香港的確好有問題，但如果因病出外去醫治，又係另一個可接受理由」。

惟亦有大批網民質疑是「變相縱容濫用公屋」，「喺上面住4年即係有地方住， 畀返間公屋有需要人士好合理」、「咁變相縱容緊濫用公屋嘅人」、「間屋同個女一齊申請，但個女又長期喺上面住，自己有病都係上面醫，根本就唔係在香港長居」、「促請房署嚴正執法，勿浪費公屋資源」。