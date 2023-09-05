尷尬！小紅書女訴與男友首次外遊經歷　酒店廁所「咁設計」秒嚇呆

大概沒有人想被人看着如廁、沐浴吧！有內地女生日前在網上分享尷尬經歷，表示第一次與男友旅遊住酒店，誰想到一進門見到廁所就嚇呆了！原來廁所門採用玻璃構造，站在門外就將裏面看得一清二楚，而且馬桶和淋浴間同樣只用玻璃門隔開，令她十分尷尬。



有內地女生在小紅書發文分享與男友首次外遊的尷尬經歷。（《心靈的聲音》劇照）

該名內地女網民在小紅書上傳照片，表示與男友第一次出門遊玩，預訂了酒店過夜，結果發現房內廁所的馬桶與淋浴間只靠透明玻璃分隔，「一進酒店門我倆都傻眼了，全透明的浴室，咱就是說都這樣子了，你還有必要裝這塊玻璃麽？」。從照片可見，廁所門是全透明，能清晰看見廁所內部環境，而馬桶與淋浴間亦有透明玻璃隔開。

樓主認為情侶一起住酒店，可能只是為了有個「落腳地方」，看看電視、聊聊天，並非一定是為了「做什麽」。而且她擔心男友洗澡時，萬一她想上廁所，會相當不方便，「這畫面得有多尷尬，我都不敢想」。

廁所門採用玻璃構造，能清晰看見廁所內部環境，而馬桶與淋浴間亦有透明玻璃隔開。（小紅書圖片）

帖文引起網民熱議，不少人看了照片後都表示「超級尷尬」，並紛紛表示難以理解為何酒店要選用透明玻璃，「真的沒法理解」、「誰進門都看見了」。；亦有人分享個人尷尬經歷，「前年有次和女性同事出差，經費有限，我們倆誰也不願意自己掏錢，討論後決定住一間。浴室玻璃純透明且沒有簾子，並緊貼著床，還好我倆信守約定，誰也沒看誰」。另外，有人就認為樓主的假設並不合理，「你這是有多急啊？你在家里別人洗澡，你會在旁邊拉嗎？」。