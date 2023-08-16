鄉音客人嗌去「細計」大酒店　的士司機以為四季酒店　真相超爆笑

遇着遊客「雞同鴨講」，隨時鬧出天大笑話！有的士司機最近於網上分享一則親身經歷趣事，表示有客人上車後要求接載到「細計大酒店」，而司機則誤以為是「四季酒店」，結果客人再解釋是附近的「大酒店」，令司機感到無奈。不少網民也笑稱這是「美麗的誤會」，「行樓梯仲快過揸車落去」、「以為執到支過海旗呀，等多幾轉啦」。



樓主分享指，最近於紅磡鐵路站旁的過海的士站排隊等客，過了一段時間終有客人上車，要求接載到「細計大酒店」。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載相片，更分享指最近於紅磡鐵路站旁的過海的士站排隊等客，過了一段時間終有客人上車，要求接載到「細計大酒店」。司機於是向對方確認：「哦，好，四季大酒店？」但客人依然口音太重，並答道：「係『細計』呀。」

結果司機與客人如「雞同鴨講」，客人及後再解釋指：「唔係呀，後面嗰度呀！」司機聽後才得悉原來要去同區的「世界大酒店」（世界殯儀館），令他大感無奈，「X（呢度係過海㗎）」。

帖文引起網民關注，笑指司機與客人也「擺烏龍」，「個客都上錯車啦」、「叫佢行過去仲快」、「呢個情況永遠有一個客上咗後面架車，跟住走咗，跟住你又踢返佢落車，叫佢去前面非過海站搭車，你就繼續等過海客」、「有時真係要聽清楚目的地先好開車」。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）