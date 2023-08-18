仁愛堂流動中醫醫療車服務20年　每月20號答謝日贈醫施藥｜附連結

基層市民生活足襟見肘，當健康出現問題，需要在生計開支和醫療負擔兩方面作出取捨，往往只能求助於公營醫療系統。然而，當政府醫療資源不足應付龐大需求，各大善團和機構的支援，正好幫助分擔本港部分醫療壓力。



「醫者仁心」贈醫施藥計劃的受惠人士主要為香港的弱勢社群，包括清潔工人。（仁愛堂提供）

仁愛堂流動中醫醫療車創於2003年，是全港首支提供流動中醫服務的社區醫療隊伍，多年來積極回應基層市民的醫療需求，至今累計服務人次超過285萬。由成立至今，每天定時定點於全港超過100個服務點提供免診金的社區中醫服務，路線照顧老年人口密集地區，以及欠缺醫療配套的鄉郊偏遠區域，免除長者、行動不便者或位處僻遠人士跨區就診之苦。

由2023年7月至2024年2月，逢每月20日，所有求診市民當日可於流動中醫醫療車免費接受內科診症及獲贈濃縮中藥一劑。（仁愛堂提供）

20周年感謝日 逢每月20日贈醫施藥

適逢今年為仁愛堂流動中醫醫療車隊成立20周年，為答謝全港市民長期支持，由2023年7月至2024年2月，逢每月20日為「仁愛堂流動中醫醫療車20周年感謝日」，所有求診市民當日可於流動中醫醫療車免費接受內科診症及獲贈濃縮中藥一劑。

8月份感謝日於8月21日 (星期一) 舉行，服務點覆蓋西灣河、將軍澳、觀塘、旺角、大窩口、荃灣、沙田、屯門、天水圍、馬鞍山、粉嶺等地區。有關當日服務地點及應診詳情，請瀏覽以下連結或掃二維碼：

為基層醫療籌款

為了幫助基層市民，仁愛堂特意推出兩款紀念環保袋於各中醫醫療車內作慈善義賣，善款全數用於「醫者仁心」贈醫施藥計劃。

環保袋慈善義賣所有善款用於「醫者仁心」贈醫施藥計劃，為弱勢社群提供中醫服務。（仁愛堂提供）

「醫者仁心」贈醫施藥計劃於2020年開始，透過仁愛堂的合作企業或機構伙伴、轄下服務單位等，向特定人士派發「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券。求診人士可憑券到仁愛堂的自資中醫中心及所有流動中醫醫療車享用質優價廉的中醫服務。本著「助弱保康」的宗旨，受惠人士主要為香港的弱勢社群，包括單親家庭、視障人士、劏房戶、獨居長者或雙老（兩名長者共同生活）以及待業人士等。