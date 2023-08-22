通往陰間的電話？台男貪玩測試都市傳說撥12個0　女聲接聽勁驚悚

適逢農曆七月，台灣有中年男子分享兒時恐怖經歷，指小學時因為貪玩，和同學挑戰都市傳說，以猜拳形式決定誰是輸家。輸家需於轉盤電話撥打12個「0」，嘗試接通致靈界，當然他就是不幸者，令人心寒的是他撥通後，果真有女生聲音問「找誰啊？」，眼見未獲回應，耳筒竟傳來淒厲叫聲，嚇得他馬上掛線。轉眼已經過去40多年，但他仍猶有餘悸，每當想起這件事仍會「寒毛豎起，全身雞皮疙瘩」。不過有網民笑言，可能是舊時的電訊公司人員的惡作劇，「我覺得是以前的電信人員常遇到有人無聊來試，不堪其擾下故意捉弄的」。



有台男兒時因貪玩和同學挑戰都市傳說，於電話撥打12個0，以嘗試接通靈界。（GettyImages／示意圖）

樓主在facebook群組「靈異公社」發帖，指他就讀小學三年級時，某天和一大群同學到班長家裏玩，「一群屁孩打打鬧鬧」，班長突然就分享都市傳說，相傳只要於電話撥打12個0，就會有「靈界朋友仔」接聽。樓主和同學們猜拳決定誰打這通電話，當然倒楣的正是樓主，他雖然無奈但還是唯有願賭服輸。

他指當時電話還是轉盤式，當他拿起電話筒，轉盤上撥了12個0後，仔細聽後隨即大喊「媽呀！見鬼了，還真的通了！」，電話還有把詭異女聲音詢問「找誰啊？」。他嚇到不敢回應，對方多次詢問眼見未獲回應，耳筒竟然傳來對方「唔無唔嘸」以及淒厲叫聲，嚇到樓主馬上把電話遞給班長，班長聽到「鬼叫聲」也馬上掛斷電話。

樓主表示，雖然事件已經過去40多年，但每當他回憶起這件兒時的恐怖經歷，仍然心有余悸，如今打字分享此事時，還是會寒毛豎起，全身雞皮疙瘩。

樓主撥通電話後，聽到有詭異女聲詢問「找誰啊？」。對方眼見未獲樓主回應，耳筒竟然傳來「唔無唔嘸」以及淒厲叫聲。（GettyImages／示意圖）

不少網民紛紛表示有類似的恐怖經歷，「某天半夜我也撥過，有撥通且有人接，是個男的聲音說『喂』」、「我也好奇撥過，還沒撥完12個0，就有男人說 我這裏姓鄭，沒有耳字旁的鄭，你找誰？（那不就是喪家掛的（奠）字），當時我汗毛炸起 ，嚇到趕忙掛了電話」；惟有留言曾嘗試撥打，可惜都只是空號而已。

亦有人猜測背後原因，「電話總機搭錯線了」、「我覺得是以前的電信人員常遇到有人無聊來試，不堪其擾下故意捉弄的」、「如果半夜被這種電話吵醒，我應該也會鬼叫，還想揍人」、「二十幾年前，大中午馬路邊聽到公共電話在響，我接起來，一位老先生的聲音要找XXX。我說這是公共電話，可見當時電信錯誤是有可能的」。

（FB「靈異公社」）