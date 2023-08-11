靈異｜花蓮五子命案：父母拍下殘殺子女過程後自殺　凶宅怪事不斷

花蓮五子命案，是2006年台灣發生的一宗命案。



當時劉姓屋主的5名子女皆慘遭毒手陳屍於浴室，而劉姓夫婦不知所蹤，比對指紋後將劉姓夫婦二人進行通緝，最後在花蓮山區發現兩人屍體。

此命案在當時民風淳樸花蓮縣吉安鄉引起了莫大的震撼。

網民分享有關該凶宅的恐怖靈異傳聞 曾有警察局長為破除謠言入住 結果……（點圖放大閱讀）：

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網友Sxxx Yxxx在靈異公社分享事發後的詭異傳聞，引起熱論。「大家知道花蓮五子命案吧？據說警界有找到父母自拍殺害子女的影片，但因為內容太震憾了，因此警界全被封口。」

「且曾有白目女記者和工作人員到現場，去模擬殺害過程，結果女記者因此中邪住院很久，一直恢復不了，而工作人員在剪輯影片時，聽到影片裡傳出很大聲的救命聲，工作人員也被嚇的屁股尿流，那影片也從此被塵封。」

「而這間凶宅，換了好多人但都住不久。有一對母女，也有一位大學生，大學生說每晚都有個小弟弟站在床旁跟他說：『哥哥，這是我的房間。』」

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「也有屋主的老婆說看到大兒子站在門口怒瞪她！連警察局長為了破迷信，去住了一個禮拜，但之後也生了很久的大病。」

「一直到幾年前，一位葉姓新屋主，找了松山的濟公乩身跟五子溝通，還燒了一堆紙錢，才順利落幕，新屋主一家人至今已經住好多年了。」

「問題來了，是不是因為都是小朋友，所以比較好溝通？不然一般這種5條人命的，怨氣極重，誰來都沒辦法化解吧？」

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貼文引起網民熱烈討論。「濟公乩身跟五子溝通，所以小朋友跟小朋友？」「沒有錄影啦，就是一張爸爸正在綁小孩的照片被媽媽拍下來，才定了他們兩夫妻的罪。」「我是不信啦，一般都是心裡因素，因為知道這件事疑心生暗鬼，若讓一個完全不知道的人入住，相信不會有任何問題。」

「看過專題報道，真的挺狠心的，小孩子被殺的當下，報道說當時他是有意識的。」「我昨天才看那兩位的訪問……可能別有內情喔！」

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