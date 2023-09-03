車資「一百零幾」乘客遞100人民幣　的哥拒收網上公審1原因反捱罵

的士司機按錶收費「是常識吧」！有一位的士司機日前表示，抵達目的地後，車資是「一百零幾蚊」，乘客遞上一張100元人民幣，他稱「收100人民幣就係兌錢，係我犯法」，最後對方支付200元人民幣，司機進行找續，司機事後批評乘客是「窮客」，重申「最緊要唔好比人恰，自己都過唔到自己」。帖文引來網民批評「你唔收人民幣就一回事，你又收㗎喎，又法律界上身講法律」，但亦有人讚司機「香港法定貨幣是港元，只收港元…錶頭銀碼幾多就收幾多，收唔收個客人民幣係個司機決定，但個客就要畀足錢！司機就找足錢…師兄做得好，分得清楚」。



的士司機展示乘客支付的人民幣。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，日前接載乘客「到目的地之後一百零幾蚊」，對方僅用一張100元人民幣（約107港元，下同）支付車資，但樓主多次聲稱「如果我收100人民幣就係兌錢，係我犯法」，最終對方遞上2張100元人民幣，樓主找續90多元，但沒有交代是否用港元找續。樓主事後批評對方是「窮客」，強調「最緊要唔好比人恰，自己都過唔到自己」。

樓主在網上形容對方是「窮客」，但反遭網民批評。（《降魔的》電視劇照）

帖文引來網民批評「有錢畀又叫窮客？」、「人哋畀100人民幣你，當你個1百零幾蚊，你點會蝕底呀，除非你唔收人民幣就一回事，你又收㗎喎，又法律界上身講法律」，但亦有人讚司機「香港法定貨幣是港元，只收港元，司機沒有法律責任去幫客兌換！錶頭銀碼幾多就收幾多，收唔收個客人民幣係個司機決定，但個客就要畀足錢！司機就找足錢，就係咁簡單，兌換率幾多都好，唔關司機事，師兄做得好，分得清楚」。

有傳媒2013年曾向運輸署查詢的士司機可否收取人民幣， 署方當時回應指，根據《道路交通條例》，的士不但要按錶收費，而且必須用港元計算；目前運輸署網站交代的士收費詳情時，均列明銀碼是港幣。

（綜合）