女生與男友首過夜　遭被「高頻率」震到崩潰　醫生提3個解決方法

情侶間初次外遊同床過夜，本應是甜蜜浪漫之事，但一切可能不似預期。台灣有名生在網上發文，指與交往半年的初戀男友相約外遊，本以為可共度良宵，溫馨浪漫一番，可是沒想到2人首次同床過夜，她就被男友的「高頻率」鼻鼾聲震到魂飛魄散，讓她感到十分困擾，不單大好良宵幻滅，更為如何解決這問題而煩惱，於是向網友求教如何解決這個問題。



樓主指浪漫之旅被男友的鼻鼾聲破壞。（《瑪嘉烈與大衛》劇照）

樓主於是在社交平台發文，向其他網民求教解決方法。（網上圖片）

該名台灣女生早前在Dcard討論區以「人生第一次一整晚都沒辦法睡，居然是因為男友打呼太大聲」為題發文，表示與男友均是初戀，拍拖半年多，2人最近開始計劃2日1夜的浪漫之旅。

樓主對旅程充滿期待，第一次與男友同睡，幻想可如偶像劇般浪漫溫馨，她擁着男友甜甜入睡，早上2人在灑滿陽光的床上醒來，再共晉豐富早餐。可是，樓主形容「理想很豐滿、現實很骨感」，她睡到半夜就被男友發出的響亮的鼻鼾聲震醒，令她整晚睡不着，苦不堪言。

樓主形容男友鼻鼾聲響徹整個房間，聲量比手機鈴聲更大，且他每次打鼻鼾時，全身會像筋膜槍一樣「高頻率震動」，讓樓主感到十分崩潰，只能笑言：「終於理解成語鼾聲如雷，為什麼是用打雷去形容打呼」。

台女指男友知道自己鼻鼾聲大，建譏她用耳塞解決問題。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

後來樓主向男友提及此事，男友稱也自知有鼻鼾問題，但為免影響他人的睡覺質素，他與朋友外遊時會各自睡1間房，但他指與樓主是情侶，覺得分房而睡很奇怪，男友於是建議樓主戴耳塞，但她認為未能解決根本性問題，於是發文向網民求教有否改善鼻鼾的方法。

帖文一出，網民反應熱烈，有人鬧樓主男友自私：「他明知道自己打呼會讓別人睡不着，竟然不先跟你說喔？叫他去看醫生啊，誰想睡覺戴耳塞啊，有夠自私」，也有網民給予實際建議：「要先看為什麼打呼，我是呼吸窒息症，買個氧氣機解決問題」、「側睡這招很有效！我男友打呼也是很大聲，我要他側睡之後真的沒打呼了」。有網民則指分房睡才是解決之道，「打呼很大聲，枕邊人戴耳塞是沒有意義的，分房睡是正解」。

醫生指戒煙也可減輕鼻鼾問題。（GettyImages）

而對於改善鼻鼾，台灣醫生張廷碩曾提出3種方法：

1）改善睡姿—嘗試側睡，因仰躺在床上時舌頭會往後傾倒，壓迫到呼吸道，使其變得較為狹窄。

2）減重—可改善呼吸道受壓迫的情況，從而改善鼻鼾。

3）避免睡前喝酒及戒煙——因酒精會暫時性降低呼吸道肌肉張力，導致呼吸道變窄。及早戒煙亦有助減低打鼾頻率，也可降低心血管疾病風險。

張廷碩指睡覺打鼻鼾是常見的生理現象，但太大聲不僅影響枕邊人，也可能是疾病徵兆，若長期無法改善可去耳鼻喉科進行評估。