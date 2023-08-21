每隻$2000！港男重酬尋公仔訴說心酸故事　網民安慰：祝你搵得齊

有些物品之所以珍貴，並非在於本身價格，而是背後代表的意義及回憶。有港男於連登討論區發文，貼出1張放滿公仔相片，表示希望尋回相中舊公仔，更不介意出價每隻2,000元。他表示公仔是已過世妹妹遺物，承載着兄妹之間種種回憶，惟早前母親不慎丟棄，因而希望尋回以紀念妹妹。不少網民得知樓主故事也送上安慰，有人祝福他成功購回所有同款公仔，亦有人鼓勵他放下過去，帶着回憶迎接新生活。



有港男發文貼出1張放滿公仔相片，表示希望尋回相中舊公仔，更不介意出價每隻2,000元，原來公仔為已過世妹妹遺物，承載着兄妹之間種種回憶。（連登討論區圖片）

「徵圖中任何一隻公仔，每隻$2000。」該港男於連登討論區發文，表示不介意出高價，只希望購回多隻舊款公仔。從他上載的相片可見，1張睡床旁邊放滿多款不同毛公仔，數量約有30隻，大部份為動物款式，井井有條放於床褥與牆壁之間空隙，相信用作陪伴公仔主人休息。

港男指，妹妹於10年前與世長辭，相中公仔為她的遺物，亦記載了兄妹相處回憶，「細個時會拎佢哋嚟教妹妹做功課同埋氹佢，亦成日同妹妹一齊講啲公仔嘅嘢，佢哋每一隻都有自己嘅名同埋性格，喺我同妹妹心目中，佢哋唔係公仔，而係動物」。

妹妹離世後，港男將公仔放到其床邊，「望住佢哋時就會諗返起我同妹妹嘅開心回憶」，不過他指媽媽一直覺得公仔已經太舊，且妨礙換床單，曾提出要丟棄，他於是以黑色膠袋裝起公仔收藏，每當掛念妹妹時便會取出睹物思人。

港男指，妹妹於10年前與世長辭，相中公仔為她的遺物，亦記載了兄妹相處回憶，他每當掛念妹妹時便會取出睹物思人。（《以家人之名》劇照）

直至上個月，港男再次拿出公仔時，發現其中十多隻竟不翼而飛，「媽媽就話可能佢幾個月前拎妹妹啲舊衫去丟時唔小心丟埋啲公仔」。事件令他非常難過又自責，「自此我就一直好抑鬱，好嬲媽媽點解咁唔小心，媽媽同我道歉咗幾次，我原諒咗佢，但一諗起唔見咗啲公仔，就覺得好傷心、好對唔住妹妹」。

剛巧早前他於手機中找回妹妹公仔相片，便決定要嘗試購回或找公仔製作，因而發文希望網民幫忙，「其實我而家已經搵咗手作舖頭整佢哋出嚟，但預計只會係九成相似，如果有人有一模一樣嘅話，我想要一模一樣」。

不少網民得知港男故事也送上安慰，有人祝福他成功購回所有同款公仔，亦有人鼓勵他放下過去，帶着回憶迎接新生活。（《以家人之名》劇照）

不少網民得知公仔背後故事也紛紛留言安慰港男，提供不同方法希望他能盡快尋回公仔，「可以直接同店傾下，唔滿意可唔可以直接到工場睇，2000蚊隻嘅容錯率應該都好高，整到啱為止」、「樓主咁有心，祝你搵得齊」、「如果用錢可以彌補到心入邊嘅遺憾，都未嘗唔係好事，起碼樓主盡過力內心好過啲，唔使成世有條刺」。

亦有網民鼓勵港男把握機會放下過去，帶着妹妹留下的回憶迎接新生活「好明白你心情，但有時放低下都好，你妹妹都唔會想你出唔到嚟」、「只要你記得你阿妹，就唔會因為冇咗啲公仔而抹去咗你阿妹，如果啲公仔真係令你好有好似你阿妹仲陪住你嘅感覺，有1、2隻就夠」。不過港男表示難以斷捨離，「我都好想放低，但真係唔係咁易。希望我可以快啲整返啲公仔出嚟，咁我就可以重過新生活」。