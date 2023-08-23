飲涼茶見底驚見原隻曱甴　港媽公審稱幼女又屙又嘔　網民揭疑點

食物中發現異物，誰看到都不開胃，更何況是昆蟲？最近1名港媽就在網上發文，公審荃灣1間涼茶舖，稱日前從店內買了土銀夏枯茶給女兒飲用，未料女兒在差不多喝光後才發現瓶底竟有蟑螂，女兒事後「又屙又嘔」。不過，部份網民看後則認為相關涼茶店慣用漏斗將涼茶倒入瓶中，故未能肯定蟑螂究竟如何出現在瓶內。



最近1名港媽在網上發文，稱日前從荃灣1間涼茶舖買了土銀夏枯茶給女兒飲用，未料女兒在差不多喝光後發現瓶底竟有蟑螂，（facebook圖片）

該名港媽在facebook群組「荃灣人」發文，稱日前在一涼茶舖買了1瓶土銀夏枯茶，不料女兒「飲到底先發現裡面有好大隻曱甴，佢見到嚇到不停喊，飲完仲又屙又嘔」。她又上傳照片，顯示1隻完整的蟑螂在膠樽的底部，並形容女兒哭訴着瓶內有蟑螂的當下，她自己也感到難以置信，「以為佢睇錯，點知真係咁誇張」。

帖文引來不少網民熱議，有人則提出質疑，認為事件未必與涼茶舖有關，「如係死曱甴一定係浮上面，耐人尋味」、「我都買過幾次，佢係用一匙一匙喺大缸用漏斗入樽，正常唔會見到圖中下沉嘅昆蟲」、「啲涼茶會經一個漏斗倒入去樽，漏斗個咀同甲甴比例又好似，同埋煲完應該解體，呢隻又咁完整」。

港媽形容女兒哭訴着瓶內有蟑螂的當下，她自己也感到難以置信，「以為佢睇錯，點知真係咁誇張」。（facebook圖片）

港媽後來則留言補充，表示她買的是凍涼茶，乃店方從雪櫃拿出來給她，故她未能確定一開始入瓶的方法。她續指，自己其後拿着裝有蟑螂的膠樽回到涼茶店，並反映事件，假如對方願意道歉的話，她亦願意就此作罷，「但佢哋仲要否認，我女事後被嚇到留有陰影，到今日都仲不停話好驚，仲要搞到又屙又嘔，我覺得必須俾佢哋知道要正視佢哋嘅衛生問題」。

部分網民看過照片後就直呼太可怕，建議樓主事件通報予相關政府部門處理，「屋企有小朋友，自己間唔時煲吓仲好」、「報食環」、「太恐怖，人都癲」、「黐線！極度有陰影」、「留證據！報警！報食環！告佢！留一世童年陰影…不可輕易放過」。