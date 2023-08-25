借錢黨新招？操普通話男女上水借現金去機場　事主拋低1句即走

街上以「借錢」名義行騙的事例多見，近日有網民發文分享經歷，稱遇到疑為「借錢黨」的騙子。事主指當時有1男1女操普通話中年人士，於上水中心詢問途人去機場坐什麼交通工具及要多長時間，然後自稱銀行卡提款出現問題，請求事主給予現金坐車。事主最終以沒有現金為由拒絕，並發文告誡網民。帖文引起網民熱議，有人表示「其實呢，九巴就收大陸支付寶嘅」、「同佢講：打999可坐警車去，免費𠻹」。



事主稱於上水遇到疑似「借錢黨」的1男1女中年人士，他們表示沒錢去機場，求事主給予現金。（資料圖片）

事主在Facebook上水居民群組發文分享經歷，稱日前傍晚7點左右，於上水中心附近遇上1男1女說普通話的人，他們年齡50多歲，談吐算有禮貌。當時事主手中正拿着雪糕，對方前來詢問從上水到機場大約多長時間，事主回應指要1個多小時。之後對方又說已經問過其他人，均表示機場很遠，然後又問事主應該坐什麼交通工具去機場。

事主表示可以搭巴士後，男子即開口求助，指其銀行卡無法從銀行取錢，於是問事主可否給他現金，之後再想辨法還錢。事主不清楚對方打算怎麼還、還什麼，於是直接表示沒有現金，並叫對方等翌日銀行開門再處理，然後便離去。

借錢的2人表示銀行卡取不到錢，沒錢去機場。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

事主發文時，又委屈又搞笑地說「俾佢哋搞到我杯雪糕都溶晒」，令不少網民直呼爆笑，有人更懷疑「借錢黨」另有目的，「目的可能係分你心，其實想偷嘢」、「就係想趁你好狼狽嗰陣偷嘢，快啲睇下有無唔見嘢」。

亦有網民分享與事主雷同經歷，「啱啱喺龍豐的士站前，就遇到1男2女講普通話的，可能係同一人，周圍叫人朋友問你一件事，我回頭叫佢死X開。上次同一位置，又有兩個女的講普通話，扮問路，又呃人！」、「我啱啱都撞到個，話自己上海嚟，問我點去機場，然後無啦啦問我去機場幾錢，然後就展開咗佢表演，話本來朋友嚟但後尾無嚟」。