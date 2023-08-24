聾耳窮爸爸求餐廳贈愛心餐予2兒　遞紙條滿鼻酸　老闆1舉動獲激讚

撰文：桃樂斯
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能幫助社會上有需要的人，其實都是種福氣！台灣有咖喱店老闆指某天店內來了位聾人，對方以文字形式請求拿取待用餐（善心人士提前支付餐點或飲品費用，使有需要者可免費享用餐點的慈善文化）贈予2名兒子，老闆明白對方境況便立刻打包3份餐點，後稱「有需要可以再來唷」。他其後藉事件發文，盼社會大眾若有能力可以多考慮幫助有需要人士，獲網民大讚溫暖，認為社會就是需要多些如他這般的善心人和正能量。

台灣有餐店遇着有經濟困難的聾人父親，對方希望拿取愛心餐，老闆二話不說打包三份餐點，更分享事件昐社會大眾若有能力，可多些幫助有需要人士，獲網民大讚。（FB「中田 咖哩（夢想店）」圖片）

該老闆在facebook專頁「中田咖哩（夢想店）」發文，分享某天店內來了位聾人，對方寫了張紙條，如圖片所示紙條寫上「您好：請問可以（給）我兩份待用餐嗎，因為我兩個小孩沒得吃，非常感謝您」。樓主詢問對方「爸爸你自己不用吃嗎？」，對方以手勢示意不用。可是樓主不忍心，所以還是給了對方共3份咖哩餐點，水果和油飯，並稱「有需要可以再來唷」，對方接過餐點後，再以文字表示謝意。

樓主指，分享事件並不是想炫耀，只是盼望大家若然有能力便多些幫忙，讓有需要人士都能有餐溫飽。

樓主贈予對方共三份餐點後，亦貼心表示「有需要可以再來唷」。（《摘星廚神》劇照）

網民們都讚揚老闆慷慨助人舉動，認為社會需要多些像他這樣的善心人，「感謝老闆在這原物料一直上漲的時候，還能不顧自身利益的情況做愛心」、「哪天你會需要別人幫忙，誰知道？積善也是為將來做準備」、「有能力幫助別人是件很快樂的事」；並對該父親境況感到心酸，「短短幾行字，滿滿的鼻酸」、「這位爸爸要開這口需要多大的勇氣」。

（FB「中田 咖哩（夢想店）」）

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