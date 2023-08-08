失明女生牽導盲犬搭地鐵　暖心警員尾隨守護400天　3原因願當影子

導盲犬是不少視障或失明人士生活上好拍檔，無論外出或起居也能提供協助及帶領。內地寧波1名失明女生每日也會帶同導盲犬行經地鐵站，站內值班警員自去年留意到情況，便決定於早晚繁忙時段默默尾隨守護他們，以免發生意外，至今更已持續400多天。事件曝光引來網民大讚，當事人得知警員暖心舉動亦深受感動，而有關警員則謙虛形容事件「只是工作中的一件小事」。



寧波1名失明女生每日也會帶同導盲犬行經地鐵站，站內值班警員決定於早晚繁忙時段默默尾隨守護他們，至今更已持續400多天。（微博影片截圖）

去年3月1個繁忙早上，寧波鼓樓地鐵站如常擠滿大批乘客，1名女生牽着導盲犬，在親友陪同下行經站內。當時在安檢處附近值班警員莫斐留意到女生，以為對方在站內遛狗，便主動上前了解，「因為地鐵站是不能帶寵物的嘛」。不過他一走近，便看到狗狗身上「導盲犬」背心，頓時明白女生情況。

1個多月後，女生與導盲犬也熟悉了地鐵站方向，親友漸漸不再陪同，莫斐與同僚留意到情況，考慮到女生安全，擔心她遇到雨天路面濕滑，也擔心不明背後原因群眾，看到大狗會心生害怕，於是決定在每天早晚繁忙時段尾隨守護女生及導盲犬，默默當他們的「影子」，從不打擾或干涉，「主打一個關心和陪伴」。

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莫斐指，女生每日行經地鐵站時間相對固定，因此每當時間到了，同僚也會尋找女孩和導盲犬身影，默默地跟在後面守護，直至他們離開車站，往商業街方向前行才返回崗位，「我們至少有兩三名警力默默跟隨，距離保持在5到10米樣子，這幾百米的距離，可能需要5分鐘」。

莫斐形容，女生的導盲犬非常可靠，「那隻金毛導盲犬特別乖，一上電梯就趴着」。他又指，雖然該地鐵站為連接寧波地鐵一號線和二號線轉車大站，人流量特別大，但在過去1年多裏，沒有乘客因圍觀或拍照驚擾到導盲犬而引發意外。至於女生背景，莫斐和同事們也不刻意打聽，「覺得這只是工作中的一件小事」。

警員默默守護女生與導盲犬的好人好事曝光後，有人認出導盲犬名叫「多寶」，是隻6歲的金毛尋回犬，抖音設有其帳戶，記錄牠與在盲人推拿室工作的媽媽的生活日常。多寶主人得知警員暖舉深受感動，指鼓樓地鐵站人流量大，「我似乎有幾次感覺到有人跟着，但沒有多想，以為是路人。直到幾天前刷到新聞，才知道警察叔叔跟了我那麼久」。

寧波市公安局軌道交通治安分局鼓樓站派出所所長董丹亦對下屬的熱心行為感滿意，表示今後也會繼續與同僚守護有需要市民，同時呼籲民眾善待視障人士，「我們不需要你知道我們在你的身後，但是我們需要知道你的平安」。