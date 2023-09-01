公屋輪候9年獲派彩虹邨可間3房　小紅書女拆信秒失落　因1事拒絕

眾所周知，公屋輪候需時日久。有網民分享收到二派通知的半憂半樂心情，事主先是欣喜屋邨配套良好、單位寬敞，但隨即就發現單位是特殊單位，心情轉喜為悲。因為該單位曾發生自殺或意外死亡事件，事主擔心影響2個孩子的精神狀況，最終決定放棄二派。



有網民在小紅書上分享收到二派通知的經歷。（小紅書圖片）

有網民在小紅書以「公屋二派」為題發帖，表示在拒絕了首派不久就收到二派通知。事主稱輪候公屋至今已差不多9年，2個多月前收到首派通知，雖然整體環境不錯，但洗手間過於狹窄，對於身形較胖的事主而言，「洗澡的話有點勉強」，加上陽台沒有封閉窗戶，「家庭成員有小孩，所以考慮安全隱患」，於是便拒絕了首派。

沒想到只等了1個多月後，就迎來了二派通知信，獲派彩虹邨。事主初看資料亦感到尚算滿意，雖然離父母住所遠了些及樓層低，不過周邊設施齊全，「單位大小也夠我們間3個小房了」，誰知看到通知信第2頁就嚇一跳，原來該單位為特殊單位。

從圖片可見，信中寫明單位於2020年7月曾發生自殺或意外死亡事件，如事主決定放棄是次編配，將不會被計算為一次有效編配。由於兒子向來易發噩夢，事主考慮到2個小朋友精神狀況，還是決定拒絕，「只好等9月特快挑選單位了」。

帖文引起網民熱議，不少網民都支持樓主決定，「有小朋友等下次啦，特殊單位唔計一次」、「今派唔計，仲有兩次機會」。但有人就覺得樓主應該接受，「彩虹都唔要？有得住已經好好」、「下次不知派哪裏」。