情趣用品放茶几需要時方便　男友阿媽突然殺上門　神對答笑死網友

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-04 17:07

國外一名女子二月底在社群平台分享男友媽媽臨時到訪時發生的窘事，網友紛紛爆笑同感：「遇到這種情形真的會尷尬癌上身啊！」

女子提到自己跟男友喜歡用特殊的情趣用品「助興」，最常使用的鐐銬也總是銬在茶几邊方便隨時拿取……

男友阿媽突然上門收唔切 點圖睇睇原文截圖同兩女嘅搞笑對答👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友youoldscallywag揶揄原PO：「你應該跟男友媽媽說：『這不是手銬，是鐐銬，這也不是桌子，是你兒子的牢籠。』」原PO回應：「事實上她兒子的牢籠已經拆掉放到客房床底下了……」

網友boozeandbunnies則表示原PO的經歷讓她笑到岔氣：「還叫醒熟睡的男友起來看這段搞笑的故事，謝謝原PO帶來歡樂。」

【同場加映】台灣情趣用品周街放？無數網友「心邪」睇錯 放大先知爆笑真相（點擊放大瀏覽）👇👇👇

【同場加映】華航賣飛機杯？新產品造型激似成人玩具 空姐：可帶上飛機使用喔（點圖放大閱讀）：

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

背24萬學貸何時能還完?她繳完一期存款餘額剩3位數 嘆心好累

山藥還是斷手？親戚送這顆嚇壞他 網友驚：特級咒物嗎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】