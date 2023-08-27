車震慘劇！愛愛一半3男突搶車仲咁做　情侶被裸身趕下車　後續是…

「車震」中途突然被搶車，相當悲慘！馬來西亞網絡瘋傳1段影片，有情侶疑似在路邊「車震」時，被多名匪徒劫車，匪徒更把疑似裸着身體的情侶趕下車，並把情侶衣服丟出車後揚長離去。留在路上的情侶穿上衣服，不知所措。網民看影片驚訝，但認為該對情侶算「不幸中之大幸」，「幸好只是搶車沒有劫色」。



馬來西亞網絡瘋傳1段影片，有情侶疑似在路邊「車震」時，被多名匪徒劫車。（影片截圖）

綜合當地媒體報道，網上流傳影片長1分15秒，事發時相信是凌晨時份，3名男匪徒急步走近停泊在路邊的白色私家車，其中1名匪徒走向司機位，另2名匪徒則走到車輛左側嘗試強行打開前後車門不果，於是向車內呼喊疑似命令車內人士打開車門。

離譜過程▼▼▼

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2名匪徒之後順利打開車門，並趕同在後座的1男1女下車。該對男女步出車輛時疑似裸着身體，隨後匪徒把車內衣服丟出車外，並關門駕車離去。被留下的男女撿起衣服穿上，不知所措，直至影片結束仍在原地停留。

影片未有提及確實時間和地點，有傳地點在馬來西亞霹州巴里文打，惟警方暫未回應時事件。

網民看過影片驚訝，又認為該對男女只損失車輛是不幸中之大幸。（影片截圖）

網民看過影片驚訝，又認為該對男女只損失車輛是不幸中之大幸，「好彩（匪徒）只要車，不然就後悔莫及了！」、「幸好只是搶車沒有劫色」、「世事無奇不有」。也有網民質疑為何該對男女要讓匪徒開門。