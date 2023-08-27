驚！老翁維他命C發泡錠當水飲　大腸篩查驗不出患癌　醫生咁講...

攝取充足維他命C可以增強抵抗力，但過量則隨時帶來反效果。台灣1名75歲老翁以往身體一向健康，但是退休後的10年間時常出現輕微腹瀉，直到去年老翁因嚴重便秘與腹絞痛求診，發現直腸內有個巨大腫瘤，確認為大腸癌。但醫生卻感到奇怪，因老翁在多次定期健康檢查中，大腸癌篩查檢驗，每次都呈現正常結果，醫後來發現由於老翁每天將維他命C發泡錠，當成水來喝，因攝取大量維他命C，過量抗氧化作用造成檢查「偽陰性」結果所致。



醫生指老翁因攝取大量維他命C，過量維他命C的抗氧化作用，造成檢查出現「偽陰性」結果。（網上圖片）

台媒報道，涉事75歲老翁在退休後的10年間，因不時出現腹瀉情形就醫，被診斷出有大腸激躁症，之後要定時回診所追蹤病情。而老翁平時會服用各類維他命來養生，尤其每天飲用維他命C發泡錠沖水，來代替開水。

由於老翁腹瀉症狀沒有改善，且定期做大腸癌篩檢的習慣，每次結果均正常，但醫生曾建議他進行大腸內規鏡檢查，但老翁因怕痛和篩檢結果正常為由拒絕。

直至去年，老翁因出現嚴重便秘及腹絞痛，再去求醫，經檢查發現直腸內有個巨大腫瘤，經大腸內視鏡檢查及病理切片確認為大腸癌。

老翁每日沖維他命C發泡錠當水飲，竟成為驗不出腸癌的原因。（GettyImages）

台北市立聯合醫院鄭玠豪醫生指出，正常而言，定期做大腸癌篩檢應該能及早發現此情形，但由於老翁因攝取大量維他命C，過量維他命C的抗氧化作用，造成檢查出現「偽陰性」結果，加上老翁拒絕進行大腸鏡檢查，因此延誤病情。

鄭玠豪提醒，攝取維他命C要適量，若持續出現「腸胃症狀、大便習慣改變」，除了一般檢查外，最好能接受大腸內規鏡檢查，及早發現進行治療。