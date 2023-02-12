士多啤梨｜食10粒已夠1天維他命C攝取量　2個食用事項要留意

士多啤梨又甜又大粒，非常可口吸引，而且在冬季更加是盛產日子，不少人都會選擇士多啤梨送禮。其實，士多啤梨除了美味之外，更具豐富的營養價值。不過，由於士多啤梨在種植過程中易受害蟲侵害，農民會噴灑大量農藥，所以大家進食前需要清洗乾淨。以下為大家介紹士多啤梨3大營養功效及2個食用注意事項。



士多啤梨又甜又大粒，非常可口吸引，而且在冬季更加是盛產日子，不少人都會選擇士多啤梨送禮。其實，士多啤梨除了美味之外，更具豐富的營養價值。不過，由於士多啤梨在種植過程中易受害蟲侵害，農民會噴灑大量農藥，所以大家進食前需要清洗乾淨。以下為大家介紹士多啤梨3大營養功效及2個食用注意事項。

士多啤梨營養功效：增強抵抗力

士多啤梨中含有大量維他命C，可以增強抵抗力，更具有抗老及防癌的功效，進食10粒士多啤已經達到成人每日需要攝取的維他命C份量。

士多啤梨營養功效：葉酸

除了擁有豐富維他命C外，士多啤梨亦含有大量葉酸，更是葉酸含量最高的水果，進食14粒就已有建議進食量的一半，而葉酸對於製造紅血球非常重要，亦是孕婦必備的營養。

留意士多啤梨的色澤，盡量選鮮紅色、有光澤及有香氣。（資料圖片）

士多啤梨營養功效：穩定血糖

第三，士多啤梨含有花青素、槲皮素、兒茶素、鈣、鎂及鉀等營養，同時有降低三酸甘油酯與壞膽固醇的功效，對於穩定血糖、預防肥胖與心臟病、高血壓等十分有效。

2個食用士多啤梨注意事項



最後，大家在選購及食用士多啤梨時需要注意兩點，第一，要留意士多啤梨的色澤，盡量選鮮紅色、有光澤及有香氣的士多啤梨。購買士多啤梨回家後，就盡快放入雪櫃，而且士多啤梨碰水後容易爛，故記得食多少洗多少，進食前須用水喉水沖洗數分鐘，將殘餘農藥清走。