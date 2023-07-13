網戀「新加坡吳尊」　癡情台女飛去當地畀對方驚喜　結局慘絕人寰

跨海送驚喜，小心一場空。



一名女網友透過Facebook認識住在新加坡的「男友」，為了製造驚喜，瞞著他偷偷買機票飛過去。

沒想到卻換來錯愕的回應，讓她連夜改機票返台，並發文呼籲「網路交友請小心」。

精心挑選手信在魚尾獅公園等「老公」 真相極殘酷（點圖看原文全文及網民回應）：

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這名台灣女網友在Facebook社團「爆怨2公社」公開自己「出國追愛」的過程。她表示之前在Facebook交友社團認識了一位28歲、從事金融業的新加坡華僑，照片中的他帥如吳尊，而且非常溫柔，天天聽她談心、訴苦。

兩人聊了兩個禮拜後，男方提出交往，發文者雖然擔心被騙，但對方立刻打訊息電話與她對話，以成熟穩重的聲音強調他不是詐騙。

兩人順利展開交往後，甜蜜的以老公、老婆互稱，而且男方一直表示很想見女友，於是她趁著端午連假，砸了3萬多台幣買來回機票、精心挑選手信，獨自飛往新加坡給男友驚喜。

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發文者並未透露自己將去找男友，只提醒對方當天要留意手機訊息。待她午後抵達新加坡，便直接前往著名景點魚尾獅公園，等到接近下班時間，她才拍了美美的照片傳訊給男友：「Surprise！猜猜我在哪！」

她等了10分鐘後，發現換好網卡後傳的訊息男友都未讀取，一度懷疑自己沒裝好，但上網一切正常，於是再度傳訊：「親愛的，我現在就在魚尾獅公園，你什麼時候下班可以過來呀！」但半小時後仍未見已讀，因此她決定打Facebook訊息電話給男友。

意外的是，接電話的竟是一個女生，發文者嚇到直接掛斷，不久後男友才回撥過來，於是欣喜的問：「我來找你了，開心嗎！」孰料對方卻是劈頭就大罵：「你在開玩笑嗎？我以為你只是說說而已，你有毛病嗎？跑來幹嘛？我沒有說要見你呀！瘋子！」接著就掛斷電話，還封鎖了她。

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「這半個月的一切明明那麼甜蜜……」第一次出國追愛的發文者終於發現自己身陷一場騙局，脫單夢碎，因此連夜改了回程機票返台，但也忍不住吶喊：「到底是哪裡出了問題？」

許多網友看完整個經過都佩服她的熱血和勇氣，也紛紛安慰她，「這位小姐，你的進度超前啦！他要的是匯款不是會面」、「花錢當出國去玩，人沒事就好！沒人財兩空就好」、「起碼只損失3萬多塊，而且不是落入詐騙口袋裡」、「沒被騙錢都還算幸運了，就當自己體驗出國一日遊吧！別再上當了」、「還好人平安沒事回來，傻人有傻福，以後不一定能那麼幸運，交友要小心謹慎一點」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】